Muziekvereniging Jeduthun huldigt drie jubilarissen

SELLINGEN – Muziekvereniging Jeduthun uit Sellingen heeft maar liefst drie jubilarissen! Dit zijn Evert Luth, Dick Smook en Gerlinde Heun.

Na de jaarvergadering werden ze verrast en zijn ze in het bijzijn van hun naaste familie in het zonnetje gezet. Ze zijn alle drie maar liefst 40 jaar lid en kregen een vergulde insigne met een oorkonde. Het werd gevierd met een gezellige avond, waarbij gebak en een hapje en drankje niet ontbraken. Er was een interactieve quiz “Wie van de drie?” met allerlei leuke vragen, grappige foto’s en enkele hilarische details over hun muziekcarrière.

Ze zijn alle drie bij Jeduthun begonnen. Dick en Gerlinde zaten eerst in het jeugdorkest en Evert is op volwassen leeftijd gestart. Jeduthun is trots op al haar leden, maar nu wel even extra op deze drie kanjers.

Ingezonden