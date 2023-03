Welzijn Westerwolde en Verslavingszorg Noord Nederland organiseren een gratis alcoholvrije wijnproeverij

VLAGTWEDDE – Welzijn Westerwolde en Verslavingszorg Noord Nederland organiseerden een gratis alcoholvrije wijnproeverij in Turks Specialiteiten Restaurant De Sultan in Vlagtwedde



Dry Januari is al even voorbij, maar de campagne IkPas loopt het hele jaar door.

Burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde, ook een van de ruim 30 duizend deelnemers van Dry Januari, opende de alcoholvrije wijnproeverij in Turks Specialiteiten Restaurant De Sultan in Vlagtwedde.

IkPas is een landelijke campagne die als doel heeft om je alcoholgebruik op pauze te zetten.

Je gaat de uitdaging met jezelf aan door een periode geen alcohol te drinken en te kijken wat het met je doet.

“Vind ik uit eten gaan met vrienden ook gezellig zonder alcohol?

Val ik wel lekker in slaap zonder een borrel? Wat doet het met mijn gewicht als ik een maand geen alcohol drink?”

Je wordt je bewuster van de keuze die je kunt maken om wel of niet te drinken, je doorbreekt je vastgeroeste patronen en alcohol is niet meer vanzelfsprekend. Met vele gezondheidsvoordelen als gevolg.

En wist u dat er tegenwoordig ook hele lekkere alcoholvrije wijnen zijn?

Aaron de Jong van Slijter “BijThijs: liet de aanwezigen tijdens de proeverij kennismaken met enkele alcoholvrije wijnen en dranken.