Circus Renz komt naar Ter Apel

TER APEL – Het enige echte circus Renz Berlin is in 2023 eindelijk weer op tournee in Nederland en komt van vrijdag 24 maart t/m zondag 2 april naar Ter Apel aan het DR Mansholtpark.



Voorstellingen zijn op.

Woensdag om 16.00 uur

Vrijdag om 17.00 uur.

Zaterdag om 14.00.

Zondag om 13.00 uur.



Bij de familie Renz staan paarden centraal in hun programma. Maar natuurlijk zijn er ook acrobaten die op de grond of in de lucht hun kunsten vertonen en zou de clown nog langs komen om jullie te laten lachen? De familie Renz neemt jullie samen met enkele artiesten van over de hele wereld mee in een mooi modern circusprogramma wat ruim twee uur zal duren, inclusief een pauze.



Meer info www.circus-renz.nl

De kassa is 1 uur voor aanvang van de show geopend. (Pinnen bij het circus is niet mogelijk) In diverse winkels en kranten zijn kortingskaarten te vinden. Lever deze in bij de kassa en geniet van het circus met korting.



Ingezonden