Cultuurmenu gemeente Oldambt

OLDAMBT – De gemeente Oldambt krijgt vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) geld voor initiatieven voor het primair en voortgezet onderwijs. Eén van deze initiatieven is het ‘Cultuurmenu’, speciaal ontwikkeld voor het primair onderwijs. Wethouder Jurrie Nieboer is blij met dit cultuurmenu. “Door kinderen al op jonge leeftijd in contact te brengen met culturele activiteiten stimuleer je een creatieve, onderzoekende houding waarvan ze een leven lang profiteren.”

Culturele activiteiten

Floor Haanstra (beleidsadviseur Cultuur), Renate de Ruiter (cultuurcoach) en Eva Cats (adviseur Cultuuronderwijs K&C) bedachten het ‘Cultuurmenu’, bestaande uit vier verschillende culturele activiteiten. Zo stonden begin dit jaar de jongste leerlingen van groep 1 en 2 te swingen tijdens een dansworkshop met liedjes over Maja de Bij en zagen leerlingen van groep 3,4 en 5 de stop-motion film Knor (een stop-motion film is een film gemaakt van ontelbaar veel foto’s. Op elke foto zijn de animatiepoppetjes van klei of kunststof verplaatst. Wanneer je alle foto’s achter elkaar plaatst, ontstaat een animatie). Leerlingen van groep 7 en 8 kregen een bezoekje van kunstenaar Pet van de Luijtgaarden. Hij trok er met zijn Batman-caravan, die volledig is ingericht met afvalmateriaal, op uit om tientallen scholen te bezoeken.

Bezoek aan Klokkengieterijmuseum

In de periode april t/m juli staan er rondleidingen door het Klokkengieterijmuseum in Heiligerlee op het menu. Leerlingen van groep 5 en 6 krijgen de indrukwekkende klokken en carillons te zien, mogen het carillon bespelen aan de hand van kleuren en laten een eigen klokje gieten. “De reacties van de leerkrachten zijn positief en de leerlingen zijn erg enthousiast. We zijn blij dat we dit cultuurmenu door een bijdrage vanuit het NPO hebben kunnen bewerkstelligen”, aldus Renate de Ruiter, cultuurcoach bij de gemeente Oldambt.

