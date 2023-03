DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Tussen acht uur en kwart voor elf vanmorgen is aan de Sandkühlerstraße in Haren iemand tegen de buitenspiegel van een zwarte BMW X5 aangereden. De veroorzaker is doorgereden.

Sögel

Tussen kwart over tien gisteravond en half elf vanmorgen is met geweld bij een cafetaria aan de Am Pohlkamp in Sögel ingebroken. De buit bestaat uit geld en diverse voorwerpen. De schade bedraagt 1.000 euro.

Op 9 maart is tussen 8.00 en 14.00 uur bij de ingang van het Hümmling ziekenhuis in Sögel een grijze e-bike van het merk Gazelle gestolen. Ondanks dat de fiets met twee sloten vast stond wist de dader met vermoedelijk een haakse slijper de sloten los te krijgen. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Meppen

Tussen 14 maart 18.00 uur en 15 maart 13.00 uur is bij een woning aan de Marderweg in Meppen een poging tot inbraak gedaan. De daders probeerden tevergeefs met geweld zich toegang tot het pand te verschaffen en richtten daarbij voor 100 euro schade aan.

Bunde

Een 25 jarige man heeft het aan zijn moeder te danken dat hij gisteren niet in de gevangenis belandde. De man zat in een internationale bus die gistermiddag rond 13.20 uur de grens passeerde. De passagiers werden door de grenspolitie gecontroleerd. Daarbij bleek dat de man gesignaleerd stond omdat hij in 2021 door de rechtbank van Oldenburg was veroordeeld tot het betalen van een boete van 930 euro vanwege oplichting, diefstal en verduistering. De man kon het bedrag niet voldoen en belde zijn moeder. Zij voorkwam, door het bedrag bij het politiebureau in Oldenburg te voldoen, dat haar zoon voor 31 dagen de gevangenis in moest.