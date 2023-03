Leerlingen De Verrekijker bakken pannenkoeken bij Borg bij Westerwolde

TER APEL – Vandaag is het Nationale Pannenkoekdag. Het is de 16e keer dat dit hartverwarmende feest in Nederland wordt georganiseerd.

CBS De Verrekijker uit Ter Apel deed hieraan mee. 22 koks uit groep 7 en 8 staken staken de handen uit de mouwen. Deze hartverwarmende actie vond plaats bij Wooncentrum Borg Westerwolde in Ter Apel.



De kinderen werden in groepjes van twee verdeeld. In de keukens van alle afdelingen bakten ze pannenkoeken voor alle bewoners. Een ludieke en leerzame actie; want hoeveel is 350 ml ook al weer in liters?



Het ging nergens mis; alles klopte vanaf de eerste pannenkoek. Het duurde niet lang of in het hele gebouw rook je de geur van de pannenkoeken. De bewoners hebben genoten! Na afloop kregen de kinderen het hoogste cijfer. Helaas geldt het cijfer niet voor het rapport, dat is dan weer jammer, máár het gevoel om voor een ander iets te doen was heel goed.



Na afloop zongen de kinderen in de ontvangstzaal liederen van toen, begeleid door juf Marijke op haar accordeon. Liederen zoals “Elsje, Fiederelsje zet je klompen bij het vuur, moeder bakt pannenkoeken maar het meel is zo duur” De koks hebben ook nog gezongen voor mevrouw Moorlag, die wordt morgen maar liefst 91 jaar!

Ingezonden door André Dümmer