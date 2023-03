Dit zijn de winnaars van de 28e Grunneger Schriefwedstried!

WEDDE – Op deze eerste avond van de Grunneger Weke (17 maart) was de prijsuitreiking van de 28e

Grunneger Schriefwedstried Westerwolde. Deze vond plaats in dorpshuis De Voortgang in

Wedde. Wethouder Giny Luth maakte na de opening van de Grunneger weke de winnaars bekend.

De jaarlijkse schrijfwedstrijd werd dit jaar voor de 28e keer georganiseerd. Er werden in totaal 44 verhalen en 23 gedichten ingeleverd. Shantykoor Störmwind en Josien Bakker zorgden voor muziek. Voorafgaand aan de prijsuitreiking vond buiten, door middel van een kanonschot, de opening van de Grunneger weke plaats.



De winnaars

Er waren dit jaar 47 deelnemers. Hiervan kwamen 16 uit Westerwolde. Er waren 24 verhalen en 23 gedichten ingezonden.



Verhalen

1e prijs: Henri Bahlmann uit Bellingwolde met ‘Het toenbankje’

2e prijs: Hilly Keitz uit Scheemda met ‘Boris’

3e prijs: Bertus Raatjes uit Zuidlaren met ‘Boontjesoep en mouderlaifde’



Gedichten

1e prijs: Geke Haarlemmer uit Veendam met ‘Aan raais in Westerwòl’

2e prijs: Hilly Keitz uit Scheemda met ‘Ainzoam’

3e prijs: Jakob Arbeider uit Zuidlaren met ‘Keraaierd’

Zoals u kunt zien viel mevrouw Hilly Keitz uit Scheemda in beide categorieën in de prijzen. Deze mevrouw, die volgende week haar 87ste verjaardag hoopt te vieren, schrijft zoveel gedichten en verhalen dat ze zich niet kon herinneren welke ze had ingestuurd.

De winnaars kregen een oorkonde en een enveloppe met inhoud.

Ook waren er vier eervolle vermeldingen. Dit omdat de punten die de jury voor de gedichten en verhalen hadden gegeven heel dicht bij elkaar lagen en deze inzenders net niet in de prijzen vielen. Eervolle vermeldingen gingen in de categorie gedichten naar: Ineke Zweep uit Muntendam en Albert Greven uit Veendam. In de categorie verhalen waren de eervolle vermeldingen voor Geert Katuin uit Vlagtwedde en Marten Grupstra uit Blijham. Zij kregen een pennenset.



Beoordeling door de jury

De juryleden kregen de verhalen en gedichten zonder naam te lezen. Zo werden alle inzendingen anoniem beoordeeld. In de jury zaten Giny Luth, Hielke de Roo, Wia Jager, Klaas Spekken en Ellen Bakker



Alle inzendingen gebundeld

Alle ingezonden verhalen en gedichten zijn gebonden in een boekwerkje. Tien deelnemers van de

dagbesteding van d’Olle Witte Schoule in Vriescheloo maakten de tekeningen. Alle deelnemers kregen na

de prijsuitreiking een bundel met inzendingen mee naar huis.

Ingezonden

Foto’s: Jan Glazenburg (op de foto’s ontbreekt de heer Bertus Raatjes; hij kon er vrijdagavond helaas niet bij zijn). HIER vindt u alle foto’s (3 delen)