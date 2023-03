OTMV organiseert eerste oefen ploegdag in Bellingwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 18 maart, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZACHT MET WAT ZON EN EEN BUI | LATER WISSELVALLIGER

Het is vanochtend vaak bewolkt en zo af en toe valt er wat regen, maar vanmiddag en vanavond is het meest droog met een paar mooie opklaringen en een maximumtemperatuur rond 15 graden. En dat gaat dan met een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest.

Later vanavond neemt de kans op een bui dan wel weer toe en dat is op nadering van een front wat in de loop van de nacht en morgenochtend gaat passeren. Het wordt dan een tijdje regenachtig en de temperatuur ligt vannacht rond 9 graden. Later morgenochtend is dat front weg en het klaart morgenmiddag ook op. Dan is het ongeveer 12 graden. De wind draait morgen naar het westen.

Maar dat duurt niet lang want begin volgende week is er een zuidwestenwind. Lagedrukgebieden worden dan weer actief boven Engeland en dat geeft bij ons veel bewolking en geregeld wat regen: zeker dinsdag kan het nat zijn en dan is er ook een krachtige wind met windkracht 5 tot 7.

Middagtemperatuur maandag rond 10 graden, daarna rond 13 graden.