Fashion Event in Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 19 maart, 09.00 uur door John Havinga

14 GRADEN EN SOMS ZON | KOMENDE WEEK BREEKT EEN WISSELVALLIGE PERIODE AAN

Vanochtend schijnt de zon eerst nog af en toe, maar verder is er veel bewolking. De wind waait uit het zuidwesten en is boven land matig, in het noordelijk kustgebied eerst nog vrij krachtig. Vanmiddag is er soms wat zon en kleine kans op een bui. De middagtemperatuur loopt tot ongeveer 14 graden en de wind gaat uit het westen waaien en wordt matig.

Morgen is het eerst bewolkt in de ochtend, maar droog. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. In de middag is het zwaar bewolkt, met een toenemende kans op regen. De middagtemperatuur ligt rond 11 à 12 graden. De wind uit zuidwest wordt matig, soms vrij krachtig.

Vanaf dinsdag breekt een wisselvallige periode aan. Elke dag is er wel neerslag mogelijk in de vorm van buien of regen en het gaat van tijd tot tijd stevig waaien. De temperaturen schommelen zo rond de 10 graden.