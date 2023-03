Jan Starke uit Oude Pekela bij poging wereldrecord kloksimultaan dammen

OUDE PEKELA, HEERENVEEN – Jan Starke uit Oude Pekela vertegenwoordigde Damclub Winschoten bij wereldrecord kloksimultaan dammen in Heerenveen.

In de rode zaal van het Abe Lenstra stadion in Heerenveen ondernam Johan Teake Dekker uit Gorredijk zaterdag 18 maart een poging, het wereldrecord kloksimultaan dammen te verbeteren. Overigens stond deze recordpoging in 2020 reeds op de damkalender, echter door de coronamaatregelen destijds afgelast. Onder grote publieke belangstelling namen 46 dammers deel aan deze poging, die de partijen afwerkten onder een speeltempo van 50 zetten in 2 uur en na de tijdcontrole 25 zetten in 1 uur. Dit gebeurde overigens met analoge klokken. Met een score van 19 winstpartijen, 18 remise en 9 verliespartijen kwam Johan Teake met 56 punten op een scoringspercentage van 60.8 %. Hierbij kwam Johan Teake ruim 9% tekort om het record in handen te krijgen. De Fédération Mondiale Du Jeu de Dames (FMJD) oftewel de werelddambond eist namelijk een percentage van 70% of meer. Het oude wereldrecord staat overigens op naam van 10-voudig oud wereldkampioen Alexander Georgiev uit Rusland die in 2015 tegen 45 deelnemers tot een score van 75,56 % kwam. Het arbitrale trio in Heerenveen bestond uit Wouter Morsink, Frans de Jonge en Harry Hoonhorst.

Damclub Winschoten vertegenwoordigd door Jan Starke uit Oude Pekela

Jan Starke uit Oude Pekela nam deel aan deze sessie, maar moest na bijna vier uur spelen, de eer laten aan Johan Teake. In een gelijk opgaande partij verloor Jan Starke na 41 zetten de controle over de korte vleugel. Een “achterloper”, werd vervolgens beantwoord met een ruil naar voren, waarna een onafwendbare dreiging ontstond. Johan Teake dreigde namelijk een schijf te winnen, waarna Jan een schijf offerde. De overgebleven stand bood daarna te weinig compensatie voor een positief resultaat. Johan Teake kreeg namelijk de controle over de belangrijkste centrumvelden.

