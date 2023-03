Westerwolde niet opgewassen tegen fysiek sterk Muntendam

MUNTENDAM – Op een prima bespeelbare grasmat op sportpark Zuiderstraat in Muntendam was Westerwolde zondagmiddag niet opgewassen tegen een gretig en fysiek sterk spelend Muntendam.

Na een matige start van de competitie van de Muntendammers is het team van trainer Robert Nieborg intussen doorgestoten naar een keurige tweede plaats op de ranglijst, nog steeds wel op respectabele afstand van koploper FC Lewenborg. Ook werd Muntendam vorige week winnaar van de tweede periode. Westerwolde daarentegen moet nu al een aantal weken nadrukkelijk naar beneden kijken om te proberen met een serie goede resultaten boven de nacompetitie- en degradatiestreep te geraken, hetgeen tot dusver dus nog niet echt is gelukt. Maar met vergelijkbare inzet en strijd zoals deze middag ten toon werd gespreid, moet het mogelijk zijn de resterende wedstrijden de nodige punten te sprokkelen om rechtstreekse handhaving in de derde klasse te bewerkstelligen. Voorwaarde één is dan wel om een gehele wedstrijd met elf tegen elf te blijven spelen ….. Pas dan zul je de strijd met een ploeg overeenkomstig Muntendam echt aan kunnen gaan.

Hoewel Muntendam vanaf minuut één de nodige druk richting het doel van Westerwolde wist te realiseren, vielen de eerste doelrijpe kansen van deze wedstrijd voor de Vlagtwedders te noteren. In de eerste 18 minuten was het met name René v.d. Laan die tot drie keer toe in een één op één situatie met keeper Tim Wijsbeek van Muntendam kwam te staan. En drie keer kwam de sluitpost van Muntendam als winnaar uit de strijd. Ondanks ook het kleine veldoverwicht van de thuisploeg in het tweede deel van deze eerste speelhelft, bleven de roodwitten toch lang overeind. Maar in de 39e minuut was het dan wel raak voor Muntendam. Na een afgeslagen corner stond de defensie van Westerwolde niet naar behoren en het was dan ook de snelle Maikel Hut die daar over rechts van profiteerde en na een lange rush doelman Bergman met een laag schot het nakijken gaf: 1 – 0. Westerwolde zat niet bij de pakken neer en zocht in het restant van de eerste speelhelft nadrukkelijk de aanval. In de 42e minuut kon dan ook al de gelijkmaker worden aangetekend. René v.d. Laan speelde op rechts zijn directe tegenstander uit en na mistasten van een verdediger van Muntendam kwam de bal pardoes voor de voeten van Sander van Hoorn. Tot vreugde van geheel Westerwolde schoot hij de bal onberispelijk achter Wijsbeek: 1 – 1. De ommekeer in de tot op dat moment aantrekkelijke wedstrijd kwam er in de 45e minuut. Rudolf Riks tikte als laatste man meer ongelukkig dan bewust een doorgebroken aanvaller van Muntendam onderuit en arbiter Louwes, die de gehele wedstrijd naar behoren onder controle had, kon niets anders besluiten dan de aanvoerder iets vervroegd naar de kleedkamer te sturen. Een bittere pil voor de roodwitten, maar trainer Streuding had direct hierna wel vijftien minuten de tijd om een goed strijdplan te smeden voor het tweede bedrijf.

In de tweede helft qua veldspel vanzelfsprekend een meer ongelijke strijd. Door de tien man voelde Westerwolde zich genoodzaakt met nog maar één spits te gaan spelen. Hierdoor was het Muntendam dat keer op keer gevaarlijk opdook in de zestienmeter van de gasten en het voor Westerwolde aanvankelijk alleen zaak was om tegen te houden. Maar in de 53e minuut was het dan wel raak voor de mannen van trainer Robert Nieborg. Het was Patrick Vasse die vanuit een scrimmage van dichtbij de bal tegen de touwen joeg: 2 – 1. En eigenlijk werd de overwinning van de nummer twee op de ranglijst in de 69e minuut al definitief veilig gesteld. Het was Bjorn Puister die Bergman voor de derde keer deze middag het nakijken gaf: 3 – 1. Westerwolde gaf de moed niet op en bleef strijden voor een meer dan noodzakelijk resultaat in deze fase van de competitie. Echter, nadat Sander van Hoorn met zijn tweede van de middag nog wel de aansluitingstreffer wist te scoren, was het slotakkoord voor Michael Immenga van Muntendam. Vanuit een corner kopte hij de bal onbereikbaar voor Bergman hard tegen de touwen: 4 – 2. Direct na de daarop volgende aftrap floot arbiter Louwes deze middag voor de laatste keer.

Mede door de uitslagen van de overige wedstrijden van deze speeldag is Westerwolde gezakt naar de tiende plaats op de ranglijst. Maar de nummers zeven, acht en negen zijn nog steeds onder puntenbereik, zo ook de tegenstander van volgende week zondag op De Barlage, de Zuidbroek Noordbroek Combinatie (ZNC). En hoewel de wedstrijd van deze middag in een kleine deceptie eindigde, liggen er over een week weer nieuwe kansen en mogelijkheden te wachten. Iedereen Westerwolde een warm hart toedraagt zal er van doordrongen zijn dat het juist in die wedstrijd noodzakelijk en plezierig is tot een goed resultaat te komen.

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Joran Luijten (70e min. Merill Wakker) – Tex van Kalmthout – Rudolf Riks – Elroy v.d. West – Mark Geukes (83e min. Michel ter Horst) – Rik te Velde – Kevin v.d. Laan (70e min. Julian Smid)– René v.d. Laan – Sander van Hoorn – Frank Riks

Scheidsrechter: dhr. G. Louwes

Aantal toeschouwers: 100

Amusementswaarde: 7

Ingezonden door HJ Pleiter