Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 22 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WEER WAT REGEN | VOORLOPIG GEEN LENTEWEER

Het is ook vandaag een bewolkte dag en later in de ochtend is er vanuit het zuidwesten kans op wat regen. En daarna is het vanmiddag nogal regenachtig, al vallen er geen zware buien. De maximumtemperatuur is zo’n 11 graden en er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind (windkracht 3 tot 5).

Vanavond valt er lokaal een bui en is het wat droger, maar dat is van korte duur want vannacht neemt de buienkans sterk toe. Morgen is het allemaal wél wat vrolijker want dan zijn er vaker opklaringen en blijft het tot de avond bij een lokale bui. Maximum morgen rond 12 graden en ook dan een zuidwestenwind.

Morgenavond neemt de regenkans weer toe en vrijdagnacht is het buiig, maar dat is voor de vrijdag-zelf redelijk nieuws want dan zijn er meer opklaringen en is het meestal droog. Lang duurt ook dat niet want op zaterdag zijn er flinke opklaringen maar ook enkele regen- en hagelbuien. Het wordt dan dus frisser: de lente is voorlopig dan ook ver te zoeken.