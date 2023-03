Airport Oostwold met baanverharding toekomstbestendig

OOSTWOLD – Met de aanleg van een nieuwe start- en landingsbaan gaat een langgekoesterde wens in vervulling. Het Oost-Groningse vliegveld is nu het hele jaar door geopend.

Het gebruik van het vliegveld is de laatste jaren veranderd. Oostwold Airport transformeerde van een landbouwluchtvaartveld met vooral veel en zwaar vliegverkeer naar een algemeen vliegveld met meer, en vooral lichter verkeer. Tijdens de wintermaanden was Oostwold voor vliegtuigen vanwege de baanconditie vaak minder of slecht bereikbaar.

Baanverharding deze week afgerond

Eigenaar Tom van der Meulen van vliegveld Oostwold: “Op het verlanglijstje van ons vliegveld staat al jaren een baanverbetering/verharding. De oude baan op Oostwold was behoorlijk versleten en na bijna vijftig jaar echt aan vervanging toe. Nu was het moment om door te pakken.” De oude start- en landingsbaan, voorzien van grasstenen met gedeeltelijke betonverharding, is verwijderd en daarvoor in de plaats is een verharde baan met asfaltlaag aangelegd.



De afmetingen van de baan, 800 meter lang en 20 meter breed en de richting 24-06 blijven ongewijzigd. Aan de kop van baan 06 wordt een z.g. turnpath gemaakt zodat vliegtuigen tot en met een wielbasis van 6 meter zonder probleem kunnen draaien en oplijnen voor de start. Op 8 februari van dit jaar begonnen de voorbereidende werkzaamheden en vanaf 13 februari was het veld voor alle luchtverkeer, behalve voor helicopters, gesloten. Met het aanbrengen van de baannummers zijn deze week ook de laatste werkzaamheden afgerond. Vanaf zaterdag 25 maart is vliegverkeer weer welkom en is het vernieuwde Oostwold Airport officieel geopend.



Oostwold Airport HET Groningse Vliegveld

In 2013 heeft Provinciale Staten van Groningen in een Luchthavenbesluit Oostwold als een permanente luchthaven aangemerkt. Tom van der Meulen: “Met de verharde baan kunnen we nu echt 12 maanden per jaar open, wat vooral belangrijk is voor onze onderhoudsklanten. Wat zeker ook belangrijk is, is verbetering van de bereikbaarheid van Oost-Groningen en van bedrijven uit de Eemshaven, Veendam en Delfzijl. Het soort en type vliegtuigen en helicopters dat gebruik van ons veld maakt blijft hetzelfde, dus niet zwaarder en groter dan we gewend zijn.”



Onderhoudsbedrijf verhuist van Lelystad naar Oostwold

Vliegbedrijf Tom van der Meulen is een volledig gecertificeerd onderhoudsbedrijf met locaties op Vliegveld Oostwold en Vliegveld Lelystad. “Doordat Oostwold Airport nu het hele jaar goed bereikbaar is, is het niet langer nodig om onze onderhoudstak op Lelystad volledig open te houden,” aldus Van der Meulen, “Onze vestiging in Flevoland blijft nog wel beschikbaar voor klein onderhoud en storingen maar het zwaartepunt van onze onderhoudswerkzaamheden verhuist naar Oostwold Airport. Door het vliegtuigonderhoud te concentreren op ons eigen vliegveld krijgen we meer mogelijkheden om onze service in de regio uit te breiden. Het betekent voor deze regio bovendien een stukje extra werkgelegenheid.”



Met trotse blik vooruit

In 2002 was Seppe Airport in Noord-Brabant het laatste veld in ons land dat een vergelijkbare ingrijpende verandering onderging. Na de baanverharding heeft daar vooral de zakenluchtvaart prioriteit gekregen. Tom van der Meulen: “Ook voor ons is het natuurlijk best wel spannend hoe de baanverharding uitpakt, maar nu is het vooral het gevoel van trots dat overheerst. Dat wij op Oostwold als particulier vliegveld over zo’n geweldige baan kunnen beschikken is natuurlijk geweldig!”



Oostwold Airport mag je gerust één van de meest veelzijdige vliegvelden van Nederland noemen. Van vliegles tot rondvlucht en van vliegtuigverhuur tot een vlucht in één van de historische vliegtuigen. Op Oostwold is alles mogelijk. “We willen bovendien kijken of we de bekende Oostwold Airshow in mei/juni 2024 nieuw leven kunnen inblazen,” glimlacht Tom van der Meulen, “Dat vliegfeestje is al te lang geleden voor de laatste keer georganiseerd en niet alleen ik begin het te missen!”

Ingezonden