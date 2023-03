Blues in De Leeuw van Wedde

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 23 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANMIDDAG WAT ZON | MAAR DOORGAAND WISSELVALLIG

Het is ook vandaag wisselvallig met windkracht 4 tot 6 uit het zuidwesten en droog is het ook niet. Zo zijn er vanochtend verspreid buien en vanmiddag zijn er weliswaar een paar opklaringen, maar in de loop van vanavond neemt de kans op regen weer toe. In de opklaringen van vanmiddag wordt het 13 á 14 graden en ook vanavond is het boven de 10.

Vannacht is het ook niet droog maar er komt een actieve buienzone naar ons toe en er is een flinke periode met regen te verwachten, met later ook zware windstoten. De wind draait dan naar het westen en daardoor is het morgenochtend maar 8 graden. Morgenmiddag wordt het 12 á 13 graden en dan is het veel beter met brede opklaringen en nog een enkele bui.

Maar helemaal stabiel wordt het voorlopig niet: zaterdag zijn er enkele buien met kans op hagel en onweer, zondag is het droog, maar begin volgende week is er kans op een maartse bui en dan is de middagtemperatuur ook maar 7 of 8 graden.