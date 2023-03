Een beetje Duitsland in Groningen

GRONINGEN – Al ruim 60 jaar komen er iedere zomer kwetsbare kinderen uit Duitsland naar Nederland voor een vakantie bij een vakantiegezin. Stichting Europa Kinderhulp is daarom o.a. in Groningen op zoek naar gezinnen die deze zomer voor zo’n twee weken een Duits kind in hun gezin willen opnemen.

Honderden kinderen

De Duitse reizen behoren tot de oudste reizen die Europa Kinderhulp aanbiedt. Al sinds de jaren zestig verblijven in de zomervakantie honderden Duitse kinderen bij Nederlandse gezinnen. In Groningen komen er o.a. kinderen uit Berlijn, Hannover en Schneeberg/Delitzsch. Het gaat daarbij om kinderen die in sociaal of financieel moeilijke omstandigheden opgroeien. Een vakantie bij een Nederlands gezin is voor hen een moment om hun batterij weer op te laden en even gewoon kind te mogen zijn. Ook voor de vakantiegezinnen zelf is het een bijzondere ervaring. Door de jaren heen kunnen zij een hechte band met hun vakantiekind opbouwen en soms hebben zij zelfs nog steeds contact als hun vakantiekind volwassen is.

Sprechen Sie Deutsch?

Het is handig als je een beetje Duits spreekt, maar dat is geen vereiste. De ervaring leert dat je elkaar evengoed wel begrijpt en met een vertaalapp kom je ook een heel eind. Bovendien pikken de kinderen al gauw wat Nederlands op.

Voor komende zomer wordt dus ook in Groningen naar gezinnen gezocht die hun huis en hart willen openstellen voor een van deze kinderen. De Duitse kinderen arriveren in juli voor een verblijf van zo’n twee weken. Ze zijn in de leeftijd van 5-12 jaar, als ze voor de eerste keer komen. Voor de exacte reisdata en aanmelden kijk op www.europakinderhulp.nl

Ingezzonden