Oldambt populairste Groningse woongemeente in 2022

GRONINGEN – Oldambt was in 2022 de Groningse gemeente waar de meeste mensen naartoe verhuisden ten opzichte van het aantal personen dat er juist vertrok. Tegenover elke nieuwe inwoner stonden slechts 0,74 personen die verhuisden naar een andere gemeente. Dat concludeert vergelijkingswebsite Slimster.nl op basis van recent gepubliceerde data van het CBS. Voor de gemeente Groningen geldt juist het tegenovergestelde: voor elke nieuwe Groninger zag de gemeente er 1,1 vertrekken. Daarmee is Groningen naast Eemsdelta de enige Groningse gemeente waar het aantal nieuwe inwoners er lager lag dan het aantal mensen dat er juist vertrok. Opmerkelijk: uit Pekela vertrokken precies evenveel mensen als dat er bijkwamen (666).

In elke Groningse gemeente was het grootste percentage van de nieuwe inwoners tussen de twintig en dertig jaar. In studentenstad Groningen ging het om bijna 51 procent, in Stadskanaal om een kleine 24 procent. Dat is volgens Slimster goed verklaarbaar, doordat dit de leeftijdsgroep is die voor het eerst op zichzelf gaat wonen. Dertigers vestigen zich relatief gezien het vaakst in Westerkwartier, terwijl de gemeente Groningen onder deze groep juist het minst populair is. In de categorie 40 tot 50 jaar voeren Pekela en Oldambt de lijst aan, al zijn de verschillen hier kleiner.

Ouders met jonge kinderen vertrekken naar Het Hogeland

Ouders met jonge kinderen zien hun kroost het liefst opgroeien in Het Hogeland. In deze gemeente werd vorig jaar het grootste percentage kinderen tussen de 0 en 10 jaar ingeschreven: 15,4 procent. Op enige afstand volgen Pekela en Stadskanaal. De gemeente Groningen registreerde daarentegen slechts in 4,5 procent van de gevallen een nieuwe inwoner in deze leeftijdscategorie. Met jonge kinderen naar de grote stad verhuizen blijkt dus bepaald niet populair.

Ouderen verhuizen naar Stadskanaal

In de categorie 70-plus valt op dat Stadskanaal de populairste nieuwe bestemming is. 8 procent van de nieuw ingeschreven personen in deze gemeente was vorig jaar ouder dan 70. Vergeleken met andere, meer stedelijke provincies zijn de verschillen tussen gemeenten echter relatief klein. Alleen de gemeente Groningen valt duidelijk af voor gepensioneerden die willen verhuizen. 3,2 procent van de nieuw ingeschrevenen daar was vorig jaar 70-plus. De volledige lijst is te vinden op de website van Slimster.

Zo op de kaart te zien zijn over de gemeente Westerwolde geen aantallen bekend. (red.)