Tweede Editie “Let the Sixties Roll” aangekondigd: 25 november 2023

VEENDAM – Na de succesvolle eerste revival van “Let the Sixties Roll” afgelopen november is het verlangend vuur naar de muziek en de gezelligheid uit de vervlogen 60- en 70-iger jaren aanzienlijk aangewakkerd. Het concept, de artiesten en entourage was een uiterst leuke herbeleving voor velen, zowel voor het publiek als ook de artiesten. Logischer wijze heeft dit er toe geleid dat de organisatie voor een 2e editie inmiddels is gestart. De datum hiervoor is vastgelegd op zaterdagavond 25 November 2023 in Grand Café Java te Veendam.

Voorzien is wederom een muziekprogramma met diverse bands en artiesten die de verschillende muziekstijlen uit de betreffende periode ten gehore zullen gaan brengen. De eerste afspraken zijn inmiddels een feit. Kleinschalig, rondlopen en gezelligheid waarbij de optredens over een aantal podia verdeeld zijn is weer mogelijk in de diverse zalen van GC Java.

Na een “bijkom” pauze zijn de organisatoren Dirk Jan Brouwer, Bram Bos, Hans Stuut en Java uitbater Leo Frans weer vol enthousiasme en met het nodige voorplezier aan de 2e editie begonnen.

“De formule blijft ongewijzigd en de ervaringen van de eerste editie nemen we natuurlijk mee”, is daarbij het motto.

De website van “Let the Sixties Roll” is inmiddels geactualiseerd waarbij foto’s en een video impressie van de 1e editie uit 2022 te zien zijn ter opwarming.

Voor de actuele informatie over het festival zie de website: www.letthesixtiesroll.nl

Op de foto’s: Erwin Java & Wild Romance op de 1e Sixties editie dd. 26-11-2022

Ingezonden door Hans Stuut