Baanborrel op meerdere plekken in Groningen en Noord-Drenthe

GRONINGEN, DRENTHE – Op dinsdag 4 april 2023 wordt op meerdere plekken in Groningen en Noord-Drenthe de Join the Family! -Baanborrel georganiseerd. De horecabranche kampt momenteel met een grote krapte aan personeel en zeker met het terrasseizoen in aantocht zitten horecaondernemers te springen om enthousiaste en gemotiveerde mensen. Werkzoekenden, maar ook werkenden die geïnteresseerd zijn in de horeca, kunnen tijdens het gezellige event op een informele en laagdrempelige manier kennismaken met diverse werkgevers in de horeca.

Op vier verschillende locaties

De Baanborrel wordt gehouden op de volgende locaties:

⦁ Delfzijl, Het Lokaal van 14.00 uur tot 15.30 uur

⦁ Assen, Vanderveen van 14.00 uur tot 16.00 uur

⦁ Veendam, Borgerswoldhoeve van 13.00 uur tot 15.00 uur

⦁ Groningen, The Market Hotel van 14.00 uur tot 16.00 uur

Geïnteresseerd?

Lijkt het jou leuk om in de horeca te werken, maar heb je geen ervaring? Ook dan ben je van harte welkom! Wij vinden vooral je motivatie belangrijk! Vaak is er meer mogelijk dan je denkt en zijn werkgevers graag bereid om met je mee te denken over passende oplossingen. Dus kom langs en ga het gesprek aan! Geïnteresseerden, zowel werkenden als werkzoekenden, kunnen zich aanmelden via Jointhefamily.nu.

Join The Family!

Join The Family! is een initiatief van Kansrijk Beroep/Werk in Zicht (de samenwerkingsorganisatie van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio Noord), Noorderpoort, Koninklijke Horeca Nederland, horecagroningen.nl, Make it in the north, Economische Zaken (gemeente Groningen), Generation Hospitality, Het Fonds en horecaondernemers.

Ingezonden