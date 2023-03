Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 24 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VOORAL OPKLARINGEN | KOUDE PERIODE

Vandaag wordt het 12 of 13 graden, maar van morgen tot midden volgende week zitten we in een koudere periode. Morgenmiddag komt het nog wel tot 10 graden, maar tot woensdag ligt de temperatuur daar onder. Vandaag zijn er trouwens vrij veel opklaringen en er kan een bui ontstaan, maar de meeste buien gaan vandaag over het zuiden en midden van het land. De wind is wél stevig met windkracht 5 tot 6 en windvlagen.

Ook vannacht en morgen waait het goed door en bovendien neemt de kans op buien dan flink toe. Het zal morgen dan ook een buiige dag worden, met kans op een felle bui en een hagel- of onweersbui is ook mogelijk. Soms is er een beetje zon, de wind is ook morgen windkracht 4 tot 6.

Zondag is er veel minder wind en dan is het bij ons overwegend droog met wat zon, maandag is er kans op een winterse bui en dan is het ook maar 6 of 7 graden. Dinsdag lijkt het droog te blijven (met kans op nachtvorst!), daarna is het opnieuw wisselvallig en na woensdag komen we weer boven de 10 graden uit.