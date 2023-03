Voorjaarsvibes voor jong en oud tijdens de Lentefair op 13 en 14 mei

FREDERIKSOORD – Het voorjaar is officieel begonnen en er zijn talloze redenen om je te verheugen op, wat ons betreft, het leukste seizoen van het jaar: het wordt langer licht, de zon laat zich vaker zien, we kunnen (met) zonder jas naar buiten en de vogels fluiten. Kortom, de wereld gaat open. Vaste prik in het voorjaar is de Lentefair van Dagblad van het Noorden. Wederom keert de Lentefair in het weekend van 13 en 14 mei terug naar de Tuinen van Frederiksoord, die op dat moment volledig in bloei staat.

De Tuinen van Frederiksoord staan beter bekend als één van de grootste boomgaarden van Europa met historische fruitrassen. Het is daarmee onbetwist dé voorjaarslocatie. Dwars door deze boomgaard wandel je tijdens de Lentefair langs meer dan 100 deelnemers. Hier shop je de nieuwste woonaccessoires, de laatste mode, planten voor binnen en buiten, cadeaus en nog veel meer leuks. Het is goed vertoeven op de Lentefair. Het is er gezellig met livemuziek, workshops en theater. Het ruikt er lekker met een mix van typische voorjaarsgeuren uit de boomgaard en hapjes van het centrale foodplein. Bovendien tref je er altijd wel een bekende en ontdek je tegelijkertijd heel veel nieuws. De Lentefair is opnieuw gepland in het Moederdagweekend en vormt hiermee het ideale dagje uit voor het hele gezin. Jaarlijks wordt de fair bezocht door zo’n 10.000 liefhebbers van buitenleven, lifestyle en meer om te genieten van het voorjaar, Moederdag en van elkaar.

www.dvhnlentefair.nl

