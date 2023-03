Wethouder Henk van der Goot test zijn fitheid op de gezondheidsmarkt in Wedde

WEDDE – Vanmorgen deed wethouder Henk van der Goot tijdens de gezondheidsmarkt in De Voortgang in Wedde een fittest.



Westerwolde Beweegt organiseert van 16 t/m 30 maart onder de noemer ‘Rondje Gezond’

gezondheidsmarkten op verschillende locaties in de gemeente Westerwolde. Deze zijn vrij

toegankelijk voor bezoekers. Iedereen die meer wil weten over gezondheid en ouder worden

is welkom. Vandaag waren ze in de Voortgang in Wedde. Onder anderen wethouder Henk van der Goot liet daar testen hoe fit hij is.



Informatie over gezondheid en ouder worden

De gezondheidsmarkten zijn voor iedereen die meer wil weten over bewegen en gezond(er) ouder

worden. Er wordt informatie gegeven over lichamelijke en geestelijke gezondheid. En ook voor het

beweegaanbod in Westerwolde kunnen inwoners op de markten terecht. Daarnaast vinden tijdens

de markten fittesten plaats.



Initiatief van Westerwolde Beweegt

Rondje gezond is een initiatief van Westerwolde Beweegt. Dit is een samenwerking tussen de

gemeente Westerwolde, Huis voor de Sport Groningen, Stichting Welzijn Westerwolde en lokale

(sport-)organisaties. Het doel van Westerwolde Beweegt is het bevorderen van een gezonde

leefstijl bij alle inwoners van de gemeente Westerwolde door middel van sport- en

beweegactiviteiten.



Locaties en tijden gezondheidsmarkten



Vrijdag 24 maart Wedde Dorpshuis de Voortgang 09:30 – 12:00 uur

Dinsdag 28 maart Veelerveen Ons Noabershoes 09:30 – 12:00 uur

Woensdag 29 maart Ter Apelkanaal D’Oale school 09:30 – 12:00 uur

Donderdag 30 maart Blijham Sporthal De Stelling 09:30 – 15:00 uur

Foto’s: Jan Glazenburg