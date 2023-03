WEDDE – Tweede editie van de Burgerdagen op het terrein van de Burcht: ‘Rehabilitatie omgebrachte van hekserij verdachte personen in Wedde’ op 29 en 30 april.

Op 29 en 30 april 2023 wordt alweer de tweede editie van het grootste en meest laagdrempelige geschiedenisfestival van Groningen, Burgerdagen genaamd, in Wedde georganiseerd. Na de succesvolle editie van 2022 doen we er een flinke schep suspense bij dit jaar. In het laatste weekend van april 2023 kan iedereen kosteloos genieten en meedoen met de geschiedenis in Wedde. Op het terrein van de Burcht in Wedde staan de Burgerdagen immers garant voor een spannend en een bomvol weekend. Een geschiedenisfeest over de geschiedenis van Westerwolde in het bijzonder en van Groningen in het algemeen. Laagdrempelig en leuk voor het hele gezin.

-Kennis kan worden opgehaald via tal van interessante lezingen.

-Er kan o.a. worden vuurgespuwd én er is een vuurshow.

-Dit jaar zal de historische markt worden uitgebreid met nog meer leuke kramen.

-Gedurende het hele weekend is er reenactment over de geschiedenis van de burcht in de 15e eeuw. Verschillende mensen van andere tijden nemen bezoekers mee naar hun leven. Er zal flink worden gedebatteerd en worden geparticipeerd.

Programma dag 1, ZATERDAG 29 april 2023

14 uur Open voor publiek

Start doorlopend programma. Markt. Zwaardvechtdemonstraties en vuurspuwen door Mystic Triquetra. Livemuziek door Sjoerd Visser met liedjes over heksen. Op de foto in historische kleding door Liesbeth Kraakman fotografie. Demonstratie musketschieten door de Bataafse Burgerwacht.

15 uur Reenactment. Bestorming burcht. Verdrijving van de Addinga’s door de burgers van Westerwolde, met hulp van de Stad Groningen in het jaar 1478.

Historische context

Bestorming

Na de moord op Egge ll Addinga in 1474 bleef deze familie de burgers in Westerwolde lastigvallen met gruwelijke wraakacties en hun vermeende rechten op Westerwolde en de rechtspraak. De stad Groningen die al regelmatig soldaten uitstuurde om de macht in de Ommelanden te breken, kwamen nu op hun eigen verzoek de Westerwolders te hulp. Het door de stad op de been gebrachte leger en de Westerwolders bestormden daarom in 1478 de Burcht. Ze verdreven de Addinga’s en lieten de Burcht met zijn, dan volledig verwoeste versterkingen, jaren als onbewoonbare puinhoop achter.

Heksen

Na herbouw van de Burcht, eerst zonder maar later ook met versterkte ommuring en torens, zal de daar aangestelde drost op het dan enige kasteel in de provincie Groningen, in 1587 beginnen met de gruwelijke heksenvervolgingen. Na de rechtszaken die op het kasteel plaats vonden zullen de vermeende heksen op de nabijgelegen Giezelbaarg de dood vinden door verbranding.

Tijdens deze dagen vragen we om eerherstel en excuses voor deze van hekserij verdachte burgers. Bezoekers kunnen het pad dat zij moesten afleggen vanaf de burcht naar de Giezelbaarg belopen door de witte vlaggen te volgen.

16 uur Spreker Jan-Willem Kok. Eerherstel voor de bij de burcht terechtgestelde heksen. Grote tent.

17 uur Jestola. Verhaal over heksen. Grote tent

18 uur Muziek. Margaretha Kloeg op schalmei. Margriet Modderman op chalumeau. Sjoerd Visser op bulciaan.

19 uur Reenactment. Bestorming Burcht 1478.

20 uur Stille tocht naar de Giezelbaarg

Programma dag 2, ZONDAG 30 april 2023

12 uur open voor bezoekers

Start doorlopend programma.

13 uur Reenactment. Bestorming burcht 1478

14 uur Albert Buursma, heksenvervolgingen.

15 uur Muziek. Margaretha Kloeg op schalmei. Margriet Modderman op chalumeau. Sjoerd Visser op bulciaan.

16 uur Doorlopend programma.

16.45 uur Frederiekje de Jongh over heksendrankjes en middeleeuwse drankjes.

17.30 uur Reenactment. Bestorming burcht 1478

18.00u einde Burgerdagen 2023

Ingezonden