DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Tussen dinsdag en vrijdag is bij een vakantiewoning aan de Rehweg ingebroken. Nadat de daders de deur met geweld hadden geopend gingen ze er met een tv vandoor. De schade bedraagt 2.500 euro.

Bad Bentheim / Twist / Bunde

Donderdag vonden langs de Duits-Nederlandse grens ter bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit door meerdere instanties controles plaats. De controles werden gedurende de dag geïntensiveerd om de zoektocht naar potentiële criminelen te verhogen. Er werden op de drukste wegen langs de grens controleposten ingericht. Bij de controles waren ook agenten en marechaussees uit Nederland aanwezig. Op de A30 werd al het verkeer over de parkeerplaats Waldseite Süd geleid. Steekproefsgewijs werden weggebruikers gecontroleerd.

In het grensgebied van Nedersaksen met Nederland werden in totaal 308 voertuigen, 5 bussen en 693 personen gecontroleerd. In 5 gevallen werden druggerelateerde overtredingen vastgesteld. Naast gevallen van kleinere hoeveelheden drugs werd bij de controle van een voertuig in het dorp Twist in het district Emsland ook ongeveer 2 kilo marihuana aangetroffen. De drie Duitse inzittenden van de auto, 25 en 26 jaar oud, probeerden de controle te ontwijken door de stopsignalen te negeren. Een passagier sprong tijdens het rijden zelfs uit de auto. Maar ook hij werd kort daarna gearresteerd. Alle drie de personen zijn samen met de drugs overgedragen aan de douane en naar het kantoor in Nordhorn gebracht voor verder onderzoek. De in beslag genomen marihuana had een straatwaarde van zo’n 20.000 euro.

In Bunde werd een kort geding aangespannen tegen een 32-jarige Poolse chauffeur wegens het overtreden van de geneesmiddelenwet, de antidopingwet en de narcoticawet. De beambten troffen verschillende medicinale- en dopingmiddelen en een kleine hoeveelheid drugs aan. De man was via de snelweg 280 Duitsland binnengereden. De preparaten en de drugs zijn in beslag genomen en er is een onderzoek gestart.

In vier gevallen is op grond van de Verblijfswet een onderzoek gestart omdat er een vermoeden was van onrechtmatige binnenkomst. Zo werd een 31-jarige Turkmeense man teruggestuurd naar Nederland omdat hij geen verblijfsvergunning had.

Een kostbare auto die een paar dagen geleden als gestolen is opgegeven, werd op een parkeerplaats aan de A 31 in beslag genomen. De auto stond daar op slot. Er is een onderzoek gestart.

Eén bestuurder reed onder invloed van verdovende middelen. In een ander geval werd proces- verbaal opgemaakt wegens de overtreding van de wapenwet, omdat een reiziger een verboden mes bij zich had. Van een bestuurder van een andere auto werd het rijbewijs ingetrokken en veiliggesteld.