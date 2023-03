Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 25 maart, 09.00 uur door John Havinga

BUIEN EN WIND | BEGIN KOMENDE WEEK WAT WINTERSE NEERSLAG

Het wordt een gure dag, met regelmatig buien en wind. De wind wordt (vrij) krachtig (5, soms 6) met windvlagen tot 70 km/uur. De buien kunnen gepaard gaan met wat hagel en misschien ook onweer. Tussen de buien door schijnt nu en dan de zon. Vannacht wordt het geleidelijk droog en de wind gaat afnemen. Het kwik zakt tot circa 4 graden.

Morgen is het droog maar de ochtend is bewolkt in de middag komt de zon aardig tevoorschijn. Het waait zwak tot matig uit het noorden en het wordt ongeveer 7 à 8 graden. Al met al een stuk beter dan vandaag.

Maandag wat maartse buien met een mix van regen en ook wel wat hagel en natte sneeuw. Het wordt ongeveer 5 à 6 graden, bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. In de nacht naar dinsdag moeten we rekening houden met wat lokale gladheid en minimumtemperaturen tot net beneden het vriespunt! Dinsdag lijkt het droog te blijven bij 7 graden, daarna wordt het opnieuw wisselvallig en vanaf woensdag komen we ook weer boven de 10 graden uit.