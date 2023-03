Voormalige brandweerkazerne Nieuwe Pekela gaat in vlammen op 

NIEUWE PEKELA – Vanmiddag is de voormalige brandweerkazerne van Nieuwe Pekela opgebrand.

Rond kwart over één werd de brandweer van Nieuwe Pekela opgeroepen voor een industriebrand aan de Beukenlaan in Nieuwe Pekela. De brand woedde in de oude brandweerkazerne achter het voormalige gemeentehuis.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak. Het was toen al duidelijk dat het pand, dat al in verre staat van verval verkeerde, niet meer te redden was. Het dak stortte in en met een beetje kracht viel ook de voorgevel om. De brandweer heeft de laatste resten afgeblust.

De brandweerkazerne was al twintig jaar niet meer in gebruik. Er stonden hekken omheen. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Info en foto’s: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie