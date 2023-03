Wethouder Giny Luth en burgemeester Jaap Kuin openen feestdag RTV Westerwolde

VLAGTWEDDE – Vanmorgen openden wethouder Giny Luth en burgemeester Jaap Kuin de feestdag van RTV Westerwolde.

Vandaag is het feest bij RTV Westerwolde. De omroep viert het 30 jarig bestaan. Dit doen zij met een Open Dag voor een breed publiek. De studio aan de P. Rinsemastraat 7a in Vlagtwedde is vandaag tot 16.00 uur in vol bedrijf en medewerkers staan klaar om belangstellenden de vele facetten van het maken van radio en TV en het onderhouden van een veel bekeken website te tonen. Gedurende de gehele dag zullen de radioprogramma’s live worden uitgezonden.

Activiteiten Open Dag

Vanmorgen openden burgemeester Jaap Kuin van de gemeente Pekela en wethouder Giny Luth van de gemeente Westerwolde, in samenwerking met voorzitter Willem Meffert van RTV Westerwolde, de Open Dag. Giny Luth deed in het kader van de Grunneger weke haar toespraak in het Gronings. Zij vertelde over haar tijd als vrijwilligster bij de omroep. Burgemeester Jaap Kuin blikte terug op de corona periode. Hij sprak zijn waardering uit over het feit dat hij wekelijks in de uitzending van Groningen 1 te beluisteren was. Ook waren er complimenten voor alle vrijwilligers van RTV Westerwolde, die dagelijks op de radio en de website de programma’s en het lokale nieuws verspreiden.

Na het zingen van het Grunnegd Laid en het aansnijden van de taart konden gasten deelnemen aan een reeks van rondleidingen door de verschillende ruimtes van het studiogebouw boven de bibliotheek van Vlagtwedde. Voor vanmiddag zijn er activiteiten voor kinderen gepland en gedurende de dag zullen er enkele rondes ‘live bingo’ worden gespeeld, verwijzend naar de radiobingo op de zondagavond, een van de paradepaardjes van RTV Westerwolde.

Daarnaast is er een demonstratie van de werking van de website van RTV Westerwolde, genaamd Westerwolde Actueel, genoemd worden als informatiebron voor velen. Jaarlijks kent deze site meer dan drie miljoen(!) geregistreerde bezoekers.

Ook gaat RTV Westerwolde de regio in om een aantal taarten weg te geven en kan er door bezoekers van de Open Dag gedurende de gehele dag een verzoeknummer worden aangevraagd.

De studio is versierd met tekeningen en kleurplaten, gemaakt door leerlingen van een aantal scholen in de gemeente. Ook werden de vrijwilligers verrast met diverse cadeaus, zoals bloemen en hapjesschalen gedoneerd door Dennie Sweertman van SunsnackCatering uit Winschoten.

Foto’s: Jan Glazenburg

Meer foto’s vindt u HIER.

