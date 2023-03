Sellingen wint verdient van SC Stadspark met 3-0

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 26 maart, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

DROGE DAG | TWEE KOUDE NACHTEN

Het is voor de verandering een rustige dag met vanmiddag een matige noordoostenwind en vrij veel bewolking met enkele opklaringen. Maar het is vooral droog met af en toe zon, pas komende nacht is er door een noordenwind kans op een regen- of sneeuwbui. De maximumtemperatuur is vandaag 9 á 10 graden.

Door die winterse bui is er vannacht trouwens ook kans op gladheid op de weg want de temperatuur daalt naar 1 of 2 graden en er is dan ook kans op vorst aan de grond en op bruggen en viaducten. Wellicht moet je de autoruiten morgenochtend krabben door het ijs. En morgen zijn er verspreid ook buien, met een goede kans op wat sneeuw of hagel. Maar er zijn vooral opklaringen en het wordt een frisse dag met 6 á 7 graden en windkracht 3 tot 5 uit het noordwesten.

Dinsdagnacht wordt het kouder met minima rond -1 en aan de grond tot -5. Overdag is er eerst zon maar later is het op dinsdag bewolkt met maxima rond 8 graden. Daarna komt er weer een zuidwestenwind met af en toe regen en middagtemperaturen rond 11 graden.