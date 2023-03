Westerwolde pakt in strijd om onderste plaatsen belangrijke punten

VLAGTWEDDE – Na een serie minder goede resultaten – uit de laatste zes wedstrijden werden immers maar twee punten gepakt – boekte Westerwolde zondagmiddag 26 maart een belangrijke, maar ook goede overwinning. In eigen huis werd de Zuidbroek Noorbroek Combinatie (ZNC) op een gedegen manier aan de zegekar gebonden. Na ruim negentig minuten voetballen stond er onder leiding van scheidsrechter Koning uit Winschoten een mooie 4 – 1 zege voor de Vlagtwedders op het scorebord. Voor de eerste keer in 2023 konden er in competitieverband dan ook drie punten worden bijgeschreven, waardoor de aansluiting met de andere teams in de onderste regionen van de derde klasse C er nog steeds is. Met nog vijf “finales” te spelen heeft de ploeg van trainer Richard Streuding rechtstreekse handhaving ook nu nog steeds volledig in eigen handen.

Evenals vorige week tegen Muntendam het geval was, begon Westerwolde ook deze middag weer voortvarend en aanvallend aan het duel. Nadat René v.d. Laan in de 6e minuut een reële scoringskans nog niet wist af te ronden, was het in de 10e minuut wel raak. Vrij voor keeper Rick van Weerden lobde dezelfde v.d. Laan de bal keurig over de uitgekomen doelman van ZNC heen, waarna de bal met een mooie stuit tegen de touwen verdween: 1 – 0. En in de 28e minuut was het wederom raak voor de thuisploeg. Linkerspits Frank Riks wist met een knappe beweging, nu komend vanaf rechts, zijn vierde competitietreffer aan te tekenen: 2 – 0. ZNC wist daar tot op dat moment nog niet veel tegenover te zetten. Toch wisten de mannen van trainer Henk Blijham voor de rust nog de aansluitingstreffer te scoren, ook nu weer tegen een op dat moment met tien man spelende thuisclub. Kevin v.d. Laan moest na een blessurebehandeling even naar de kant, waarna Patrick Johannes vanuit de toegekende vrije trap in de 34e minuut de bal geheel ongehinderd achter doelman Rudie Bergman van Westerwolde kon koppen: 2 – 1. Dat ZNC in dit deel van de wedstrijd de overhand had, bleek ook nog een keer in 42e minuut.

Na slordig uitverdedigen kwam de bal recht voor het doel voor de voeten van Dion Pater. Of zijn harde schot via de onderkant van de lat al dan niet de doellijn was gepasseerd, zullen alleen beelden kunnen aantonen. Of die er zijn valt te betwijfelen, maar de meningen in het veld en daarbuiten waren behoorlijk verdeeld met betrekking tot de geldigheid van deze actie. Arbiter Koning, die ongeveer op twintig meter van het doel stond, vond het geen doelpunt en derhalve kon hij na een redelijk boeiende eerste helft spelers en begeleiding dan ook met een 2 – 1 voorsprong voor Westerwolde naar de kleedkamers sturen.

In de tweede helft een nagenoeg ongewijzigd spelbeeld. Ook nu probeerde ZNC uit alle macht de gelijkmaker te realiseren, maar het was met name Westerwolde dat de beste kansen had. Zo viel er o.a. in 58e minuut een hard schot met links op de paal van de naar binnen getrokken René v.d. Laan te noteren. Maar toen spits Sander van Hoorn in het strafschopgebied bij een hoge bal onreglementair werd aangevallen, kon scheidsrechter Koning niets anders beslissen dan een strafschop aan de thuisploeg toe te kennen. Van Hoorn plaatste zich zelf achter de bal en door in de 63e minuut niet te falen bij het nemen van deze penalty wist hij in de derde achtereenvolgende wedstrijd andermaal te scoren: 3 – 1. Ook hierna een onveranderd spelbeeld. Een iets meer aanvallend ZNC, maar een sterk counterend Westerwolde. Het duurde echter wel tot de 91e minuut eer een vlijmscherpe tegenaanval succes opleverde. Invaller Michel ter Horst snelde over links langs een aantal tegenstanders en met een dito pass bereikte hij de naar binnen gekomen René v.d. Laan. Voor hem was het daarna een koud kunstje zijn tweede treffer van de middag aan te tekenen: 4 – 1. Met deze eindstand blies Koning deze middag een paar minuten later voor de laatste keer. Dit in de wetenschap dat Westerwolde één gele kaart mee naar binnen nam en dat twee spelers van ZNC op een gele prent van de deze middag naar behoren fluitende leidsman waren getrakteerd.

Door deze zege passeerde Westerwolde ZNC op de ranglijst. Met 21 punten uit 17 wedstrijden wordt nu de negende plaats in de tussenstand ingenomen. Constaterende dat nummer drie op de huidige ranglijst slechts vier punten meer heeft dan de Vlagtwedders, is het voor een ieder gemakkelijk te concluderen dat er in de resterende vijf wedstrijden – waarbij opgemerkt dat ZNC en drie andere ploegen één wedstrijd minder hebben gespeeld – nog van alles mogelijk is qua uiteindelijke eindstand in deze competitie. Wel is het zo dat de nummer één in die eindstand op deze zeventiende speeldag bekend werd. Door een 8 – 2 overwinning op achtervolger Muntendam wist FC Lewenborg zich als eerste ploeg in het noorden te verzekeren van het kampioenschap en na één jaar dan ook weer terug te keren in de tweede klasse. Pas over twee maanden zal blijken of Westerwolde een ander “kampioenschap” kan vieren, namelijk het rechtstreekse behoud van het derdeklasserschap. Een volgende stap daartoe kan volgende week zondag in Eelde/Paterswolde worden gezet tegen het plaatselijke Actief.

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Joran Luijten (85e min. Milan Kater) – Tex van Kalmthout – Rik te Velde (83e minuut Michel ter Horst) – Elroy v.d. West – Mark Geukes (73e min. Julian Smid) – Merill Wakker – Kevin v.d. Laan – René v.d. Laan – Sander van Hoorn – Frank Riks

Scheidsrechter: dhr. E. Koning

Aantal toeschouwers: 100

Amusementswaarde: 7

Ingezonden door HJ Pleiter

