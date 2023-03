Westerwolde staat voor belangrijke krachtmeting met ZNC

VLAGTWEDDE – Met nog drie thuiswedstrijden en evenveel uitwedstrijden te spelen, staat Westerwolde zondagmiddag 26 maart andermaal voor een belangrijke krachtmeting. Op bezoek uit Zuid- en Noorbroek komt dan ZNC, de ploeg die tot dusver in de lopende competitie twee punten meer dan Westerwolde bij elkaar gevoetbald heeft, maar ook één wedstrijd minder dan de Vlagtwedders heeft gespeeld. De eerdere wedstrijd tussen beide teams in Zuidbroek eindigde na een tumultueuze slotfase in 1 – 1.

Hoewel het degradatiespook nog niet op De Barlage is gesignaleerd, zal het de komende zes wedstrijden zaak worden deze absoluut buiten de poort te houden en in het Barlagerbos te laten zitten. Alle zeilen zullen dan ook bijgezet moeten worden om de gevarenzone te ontstijgen en dus is er voor de ploeg van trainer Richard Streuding zondagmiddag en de vijf speeldagen daarna maar één opdracht. De laatste zes wedstrijden dusdanig veel punten pakken dat een langer verblijf in de derde klasse middels rechtstreekse handhaving gewaarborgd wordt. Aan de instelling van spelers en begeleiding ligt het zeer zeker niet de laatste weken en zal het waarschijnlijk deze middag ook niet liggen; het afmaken van de vele kansen die de laatste tijd iedere wedstrijd werden gecreëerd is van groter essentieel belang. “Zonder geluk vaart niemand wel” is een bekend gezegde. Nu maar hopen dat een klein beetje geluk aan de zijde van Westerwolde de komende weken niet zal ontbreken.

ZNC heeft uit de tot dusver vijftien gespeelde wedstrijden 20 punten weten te behalen en neemt daarmee de zevende plaats op de ranglijst in. In die wedstrijden scoorde het team van trainer Henk Blijham 20 keer en kreeg men 36 doelpunten tegen. Westerwolde heeft momenteel zestien wedstrijden gespeeld en staat met 18 punten op de tiende plaats, net onder de nacompetitiestreep. Het doelsaldo van de Vlagtwedders is 26 – 36.

De wedstrijd op sportpark De Barlage in Vlagtwedde begint zondagmiddag om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter E. Koning. Pupil van de week is Thijs Musch en wedstrijdsponsor is Van Hoorn Dierenspeciaalzaak uit Vlagtwedde.

Ingezonden