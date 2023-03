Westerwolde Weerbericht van: |Maandag 27 maart, 08.00 uur door John Havinga

VANDAAG EEN WINTERSE BUI | DAARNA ZACHTER EN WISSELVALLIG

We krijgen te maken met enkele hagel- en (natte) sneeuwbuitjes of zoals we dat in de meteo ook wel samenvatten: winterse buien. Al is het dan nu de zomertijd is ingegaan, beter om te spreken van maartse buien. Het is dus een mix van regen, sneeuw en wat hagel tijdens de buien of buitjes. Overigens daartussen ook brede opklaringen en dus zonneschijn. De maximumtemperaturen komen uit op 6 à 7 graden, bij een matige tot soms vrij krachtige noordwestenwind (3-5 Bft).

Vannacht koelt het af tot rond nul à -1 en aan de grond nog wat meer. Daarbij is er dus lokaal wat gladheid mogelijk. Mits er op die plekken niet al gestrooid wordt door de provincie of Rijkswaterstaat. Verder heb je ook grote kans op het moeten krabben van de autoruiten morgenochtend.

Morgen wordt het een aardige dag met een afwisseling van zonnige perioden en bewolking. Overigens komt de zon daar nog wel doorheen af en toe en het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer 8 graden, bij een matige zuidwestenwind.

Daarna wordt het weer zachter met een zuidwestelijke circulatie en dat resulteert in temperaturen die naar 12 à 13 graden oplopen. Wel wordt het wisselvallig met veel buien, soms ook met een klap onweer. In het weekend lijkt de wind opnieuw in de noordelijke hoek te gaan zitten en wordt het dus weer kouder.