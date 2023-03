Driewielfietsdag in Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 28 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

TOENEMENDE BEWOLKING | ZACHTERE PERIODE

We hebben een vrij heldere ochtend met zon maar de bewolking neemt gaandeweg ook weer toe en vanmiddag raakt het uiteindelijk geheel bewolkt. De temperatuur stijgt langzaam tot ca. 8 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Die wind zal wel wat toenemen en wordt windkracht 3 tot 4. Bovendien is er vanavond kans op wat regen. Vannacht is ook niet helemaal droog en door de bewolking koelt het niet veel af want de minimumtemperaturen liggen rond 5 graden. Morgen wordt het 13 of 14 graden bij een matige zuidwestenwind, maar veel zon is er niet en in de middag en avond is er kans op een beetje regen.

Donderdag is daarna een buiige dag met af en toe wat zon en daarbij zal de wind ook toenemen. Dan wordt het nog 13 of 14 graden, na donderdag gaat de temperatuur weer terug tot onder de 10 graden in het weekend. Het is vrijdag nog regenachtig maar in het weekend wordt het met een noordoostenwind droger met zonnige perioden.