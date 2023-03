Vorig jaar bijna 10% meer boetes in Groningen voor rijden onder invloed

GRONINGEN – In 2022 werden in de provincie Groningen veel meer boetes uitgeschreven voor rijden onder invloed. In een jaar tijd werden 1.380 proces-verbalen opgemaakt, een stijging van 8,2% ten opzichte van 2021. Dit is het hoogste aantal boetes sinds 2010. Dit blijkt uit onderzoek van Independer.nl op basis van meest recente Politiecijfers. Het gaat om weggebruikers die betrapt werden op rijden onder invloed van alcohol, drugs of bepaalde medicatie.

In 2022 werden in de provincie Groningen veel meer bekeuringen uitgedeeld voor rijden onder invloed dan het jaar ervoor. Toch is deze stijging veel minder sterk dan in de rest van Nederland: landelijk was er namelijk een stijging te zien van 34,1%. In de provincie Zuid-Holland nam het aantal boetes voor bestuurders die onder invloed achter het stuur kropen zelfs toe met 43,6%.

“Veroorzaakt iemand met een slok teveel op een ongeluk en is er een tegenpartij betrokken? Dan betaalt de veroorzaker de schade aan de eigen auto sowieso zelf. Een WA-verzekering vergoedt normaal gesproken altijd de schade bij de tegenpartij. Maar let op, dat is anders wanneer er alcohol in het spel is. Vrijwel alle verzekeraars hebben namelijk een alcoholclausule. Dit betekent dat de verzekeraar wel de schade bij de tegenpartij vergoedt, maar de kosten vervolgens op de veroorzaker verhaald. In de polisvoorwaarden staat hoe dit precies is geregeld”, aldus autoverzekering expert Menno Dijcks van Independer.

Grootste stijging in stad Groningen

Vooral in de stad Groningen werden in 2022 flink meer bestuurders op de bon geslingerd. In de gemeente werden vorig jaar 565 bestuurders betrapt: 100 meer dan in 2021. Ook in Oldambt (+45), Het Hogeland (+20), Stadskanaal (+10) en Eemsdelta (+5) werden in 2022 meer bestuurders betrapt van rijden onder invloed.

Hier worden per 1.000 inwoners de meeste boetes uitgedeeld

In alle Groningse gemeenten werden vorig jaar bekeuringen uitgedeeld voor rijden onder invloed: per 1.000 inwoners gaat het om gemiddeld 2,7 proces-verbalen. Wel zijn er grote lokale verschillen.

In Oldambt werden weggebruikers – naar verhouding – het vaakst betrapt. Per 1.000 inwoners werden hier zelfs 6,6 bekeuringen uitgedeeld. Ook in Stadskanaal is dit aantal veel hoger dan gemiddeld: 6 per 1.000 inwoners. Benieuwd hoe het zit in jouw gemeente? Bekijk dan de onderzoekspagina: https://www.independer.nl/autoverzekering/info/dekking/alcohol/onderzoek/rijden-onder-invloed-2023/

Autoverzekering expert Menno Dijcks legt uit dat een nieuwe autoverzekering lastig kan zijn wanneer je een ongeluk hebt veroorzaakt omdat je alcohol op had. “De verzekeraar heeft in zo’n geval het recht om je autoverzekering te beëindigen. Je bent dan onverzekerd vanaf de dag dat de verzekering is opgezegd. Dit kan problemen opleveren voor een nieuwe autoverzekering. Mogelijk kun je dan alleen nog terecht bij de Vereende, waar de premie een stuk hoger is.”

