Bouw Aldi Vlagtwedde gaat gestaag verder

VLAGTWEDDE – Aan de Wilhelminastraat in Vlagtwedde wordt hard aan de bouw van de nieuwe Aldi gewerkt.

Aan de Wilhelminastraat in Vlagtwedde komt een nieuwe Aldi supermarkt. Het huidige pand is gesloopt. Tegen de bouw was door een aantal personen bezwaar gemaakt. Toch is met de bouw van de nieuwe winkel gestart, voordat de vergunning onherroepelijk was. In verband met het lopend bezwaar was voor de zekerheid een tijdelijke vergunning aangevraagd, om een tijdelijke winkel op het terrein naast de brandweerkazerne te plaatsen. Nu de vergunning onherroepelijk is, is dat niet meer aan de orde. Het streven is om de nieuwe winkel in juni dit jaar te openen. (Bron: Aldi)

Aldi heeft ons in juni vorig jaar twee foto’s beschikbaar gesteld, waarop de nieuw te realiseren situatie zichtbaar is. De ingang komt aan de voorzijde en de laad- en losplaats is aan de achterzijde ingetekend. Er komen ruim 70 parkeerplaatsen. De verkoopruimte is ruim 1.000 vierkante meter.

Foto’s: Aldi en Jan en Catharina Glazenburg