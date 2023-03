Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 29 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZACHTERE PERIODE | LATER NACHTVORST MOGELIJK

Het is een duidelijk zachtere dag dan gisteren met veel bewolking en weinig regen, pas in de namiddag en vanavond neemt de kans op wat regen toe. Het wordt vanmiddag 13 á 14 graden en daarbij staat er een matige zuid-zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4.

Vannacht is het opnieuw wat droger maar morgenochtend en morgenmiddag is het redelijk buiig, morgenavond is de meeste tijd dan weer droog. Het wordt zo’n 13 graden en ook morgen is er een zuidwestenwind.

Op vrijdag waait de wind uit het zuiden, maar dat is geen verbetering want een groot lagedrukgebied trekt dan van Engeland naar ons land. Dat geeft flinke perioden en gaandeweg de dag is er op vrijdag ook kans op een onweersbui. En als die depressie voorbij is en eenmaal boven Duitsland ligt, is het bij ons regenachtig met een flinke noordoostenwind. Dan daalt de middagtemperatuur naar 10 graden.

Na zaterdag geeft die noordoostenwind een paar droge dagen met zonnige perioden, maar wel fris weer: begin volgende week is er zelfs kans op nachtvorst aan de grond.