Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Weende

WEENDE – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling in de omgeving van Weende. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Vandaag was voor de wandeling van WandelenWerkt de kijktuin MoeNieks als startpunt gekozen. En hier stond om 8.45 uur de koffie met huisgemaakte lekkernijen weer klaar en konden de wandelaars zich weer melden bij de wandelcoaches: Els Eckhardt, Jolanda Willems en Els van Hoof.

En ook deze dag weer de drie bekende afstanden 10, 8 en 6 km. De groepen vertrokken door de achteruitgang van MoeNieks en kwamen zo uit in het stroomdal van de Ruiten Aa. Vanaf daar werden grote gedeeltes van de routes van Wandelen in Westerwolde en het Westerwolde Pad gevolgd. Steeds weer zeer de moeite waard om te lopen.

Langs de Wollinghuizerweg ging voor een groot gedeelte langs de oude route van de Stoomtramweg Maatschappij Oostelijk Groningen. Afgekort Stoomtram O. G., Oal Graitje dus in de volksmond. Omdat de tram, die met een snelheid van 20 km/u door Westerwolde raasde en in zijn top zelfs 30 km/u, slechts 60 km kon rijden op een tank water van 1750 liter, stonden er langs het traject diverse water inneempunten. In Wollinghuizen staat nog een replica van een dergelijk gebouwtje. Maar vlak bij deze replica ligt ook nog het fundament van het originele water inneempunt. Waarom is de replica niet op dit fundament gebouwd?

Na een omtrekkende beweging kwamen de wandelaars weer op de Wollinghuizerweg en ging het weer richting beginpunt. Hierbij ging het nog wel even een stukje over de Doene Esweg. Hier werd nog even stilgestaan bij het feit dat hier in de buurt een plek was die de Hillige Stoule wordt genoemd. Dit is een rustpunt van de processies die in de late middeleeuwen plaatsvonden en door de velden en landerijen trokken. Deze werden gehouden om Gods zegen over de vruchten en gewassen af te smeken. Op plaatsen waar pauze werd gehouden werd door de pastoor rituele handelingen verricht en werd er gezongen en gebeden. Deze plekken werden “Heilige stoel” genoemd, oftewel ” Hillige Stoule “.

Terug bij MoeNieks was er, zoals gebruikelijk, voor de liefhebbers weer soep met brood aanwezig.

Jan Bossen