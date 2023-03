Wiard en Janny Zuurman zijn vandaag 60 jaar getrouwd

VLAGTWEDDE – Wiard en Janny Zuurman uit Vlagtwedde zijn vandaag 60 jaar getrouwd

Vanmorgen kwam burgemeester Velema van de gemeente Westerwolde het echtpaar Wiard en Janny Zuurman feliciteren met hun 60 jarig huwelijksjubilieum. Hij bracht voor het echtpaar een mooie kopie van hun trouwakte mee.

Wiard Onno Zuurman kwam op 9 juli 1941 te Vlagtwedde ter wereld in Vlagtwedde.

Janna Grietje Tempel uit Veelerveen is geboren op 7 september 1943 in Winschoten.

Zij trouwden in het gemeentehuis in Bellingwolde.

Wiard en Janny hebben elkaar ontmoet op “de Barlage” in Vlagtwedde, Wiard heeft haar niet gevraagd zei Janny, maar hij sloeg gewoon zijn arm om haar heen en toen was het “aan”.

Het echtpaar woonde de eerste twee jaar van hun huwelijk in Ellersinghuizen in het voorhuis van een grote boerderij.

Later verhuisden zij naar Nieuwe Pekela, waar Wiard ging werken bij schilder Wieske, weer later werkte hij bij schilder van Heuvelen in Veendam en bij een Schilders combinatie in Stadskanaal.

Wiard stopte op 59 jarige leeftijd met werken vanwege lichamelijke problemen.

Janny werkte als verpleegkundige en het st. Lucasziekenhuis in Winschoten en later als nachtzuster in Clockstede in Nieuwe Pekela.

Nu 20 jaar geleden verhuisde het echtpaar weer naar Vlagtwedde en betrok een nieuw gebouwd huis aan de Boermarke.

Wiard heeft als hobby schilderen en in de kamer hangen mooie werken van hem aan de muur.

Janny handwerkt graag, breien en borduren en ook daarvan hangt een mooi kunstwerk aan de muur.

Het echtpaar heeft twee zoons en een dochter, zeven kleinkinderen en vier bonus kleinkinderen zoals zij het zelf noemen. Zij zien uit naar de komende zomer, dan hopen zij overopa en overoma van twee achterkleinkinderen te worden.

Vandaag staat het huis aan de Boermarke open voor de vrienden en familie maar later wordt het feest in eigen familiekring gevierd.



Foto,s: Geert Smit