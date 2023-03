Echtpaar Snip Haisma 60 jaar getrouwd

TER APEL – Gisteren waren Jaap Snip (1941) en Catrien Snip-Haisma (1941) 60 jaar getrouwd.

Zuidlaardermarkt

Jaap en Catrien hebben elkaar in 1958 tijdens de Zuidelaardermarkt in Zuidlaren ontmoet. Een heel spektakel al vroeg in de ochtend in die tijd met veel bezoekers, niet alleen uit de omgeving, maar ook veel uit het buitenland. De Zuidelaardermarkt was een van de grootste paardenmarkten van Europa. Op de derde dinsdag van oktober fietste Jaap Snip van het Groningse Haren naar het Drentse Zuidlaren om de paardenmarkt en alles wat er om heen hing te bekijken en daar ontmoette hij Catrien Haisma.

Dennenoord

Catrien woonde in Zuidlaren en was indertijd therapieleidster in Dennenoord. Dennenoord werd op het eind van de 19e eeuw aangelegd ten behoeve van een gesticht van de Vereniging tot Christelijk Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders in Nederland in het Dennenbos bij Zuidlaren. Het Noorder Sanatorium zoals het indertijd heette vormde een prachtig klein dorp met verschillende brinkjes en veel groen met eigen voorzieningen zoals een kerk en een watertoren.

Marechaussee

In 1959 volgde Jaap een opleiding bij de marechaussee als beroepsmilitair in Apeldoorn. Na de opleiding zijn Jaap en Catrien getrouwd en dag later verhuisd naar Zevenaar, waar Jaap heeft gewerkt op de internationale treinen. In 1965 heeft Jaap ontslag genomen bij de marechaussee en is daarna 5 jaar gaan werken als agent bij de politie in Vlaardingen.

Politiebureau Ter Apel

Op 14 juni 1970 heeft Jaap een baan gekregen als Wachtcommandant op het politie bureau in Ter Apel, het stel verhuisde naar de Badoever. Ze hadden indertijd geen idee waar Ter Apel lag, ze gingen het avontuur aan. In Ter Apel werden een zoon en dochter geboren en later vier kleinkinderen. Catrien heeft met veel toewijding voor de kinderen en de huishouding gezorgd.

Jaap was tot 1997 in Ter Apel en tot november 1999 werkzaam op het politiebureau in Stadskanaal. Een mooie tijd zo vertelde hij, met 38 politiemensen op het bureau, waarvan twee in Vlagtwedde en twee in Sellingen. Toen kende je iedereen nog, een gemoedelijke sfeer, zo is de indruk. Later werd de politie gereorganiseerd tot de regiopolitie, waarna de tijd veranderde.

Ingezonden door André Dümmer