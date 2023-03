Ingezonden artikel van PVV Westerwolde: The day after tomorrow

TER APEL – Hieronder leest u een ingezonden artikel van PVV Westerwolde.

Met de titel The day after tomorrow willen wij van de PVV het overduidelijke succes van de BBB benoemen als resultaat van de Provinciale Statenverkiezingen. Van harte gefeliciteerd namens PVV Westerwolde! De kiezer heeft zich massaal uitgesproken voor een rechtse politieke koers. Een sterk signaal aan het adres van het kabinet Rutte, dat sinds 2010 aan het hoofd staat van onze overheid en ons land aan de rand van de afgrond heeft gebracht.



Daar waar andere partijen in de Staten van Groningen fors hebben verloren, is de PVV stabiel gebleven en in Westerwolde als tweede partij uit de verkiezingen gekomen. De fractie PVV wil hierbij iedereen bedanken die is gaan stemmen en op de PVV heeft gestemd. Nu is de BBB aan zet om een coalitieakkoord te sluiten waar hun standpunten, zoals acute asielstop, stikstofcrisisbeleid en ook de bekritiseerde uitbreiding van natura 2000 gebieden, een plek zullen moeten vinden. Het zal voor de BBB nog een hele klus worden om de standpunten van Brussel hierover te negeren en de wens van de kiezer te honoreren. De PVV zal, waar mogelijk, zijn steun uitspreken voor gezamenlijke standpunten zoals asielbeleid en stikstofcrisisbeleid.



We spreken onze hoop uit voor verandering, betreffende maatregelen m.b.t. de overlast van asielzoekers in het dorp Ter Apel. De overlast breidt zich uit in de regio, met name het Drentse dorp Nieuw Weerdinge.

Nadat gesprekken met de staatssecretaris van Den Burg niets positiefs hebben opgeleverd en er vanuit de overheid geen garanties zijn gegeven om de toestroom van asielzoekers voor de regio Ter Apel te verminderen, kunnen inwoners van Westerwolde zich de aankomende zomer weer opmaken voor mensonterende toestanden op het COA terrein. Toestanden zoals vorig jaar kunnen we met het huidige opengrenzenbeleid van deze overheid niet voorkomen, te meer omdat men nog steeds tegenstander is van een asielstop. Dit terwijl steeds meer lidstaten van de Europese Unie een steeds strenger migratiebeleid hanteren.



Wanneer het invoeren van de spreidingswet zeker tot 2024 is uitgesteld en Ter Apel door de sluiting van het tweede aanmeld- en vertrekcentrum in Budel in Juli 2024, als enige aanmeldcentrum overblijft, zal de druk op Ter Apel alleen maar toenemen met alle gevolgen van dien. Deze gevolgen zullen zwaar drukken op de leefomgeving, veiligheid en niet te vergeten de economie in de directe omgeving van het AZC.

De weegschaal zal duidelijk doorslaan naar een negatief saldo, daar waar men vroeger nog een positief resultaat mocht verwachten toen deze gemeente het contract met het COA ondertekende. Een contract dat nu herzien moet worden. In onze ogen zal het onvermijdelijk zijn over te gaan tot het sluiten van het AZC. Dit stond ook in het recente persbericht van bijna alle politieke partijen. Het zal ten koste gaan van de werkgelegenheid in deze regio. Werkgelegenheid die het personeel van het COA, vaak met een hoog ziekteverzuim en verloop, in een spagaathouding houdt.



Het is voor de PVV van groot belang dat er direct begonnen wordt met lobbyen om bedrijven te interesseren, die willen investeren in de gemeente Westerwolde. Dit om een vangnet te creëren voor eventueel verlies van werkgelegenheid wanneer het COA als werkgever zou gaan verdwijnen. Voor PVV Westerwolde geldt dan ook “regeren is vooruit zien”. En wij zullen, via een motie, het college opdragen werkgelegenheid te realiseren d.m.v. een gunstig ondernemersklimaat te creëren in Westerwolde, waardoor personeel van het COA, met deze risicovolle en veeleisende banen, blijven voorzien van een goed inkomen binnen een gezonde werkomgeving. Dit is voor de PVV topprioriteit. De COA gelden, bedoeld voor Ter Apel en nauwelijks hiervoor worden ingezet, mogen niet leidend zijn voor het openhouden van dit AZC.

PVV Westerwolde