Nieuw Westerwolds streek product bij De Woeste Grond

SELLINGEN – De Woeste Grond komt met delicatesse: Droge worst van zoetwateroesters.

De Ruiten Aa is een beek die door een oergebied in Oost-Groningen stroomt:

Westerwolde. De beek wordt voor het eerst genoemd in 1346. Een aantal jaren geleden werd

besloten om de beek en het beekdal weer in oude luister te herstellen. De Ruiten Aa meandert

weer als vanouds en daardoor zijn er talloze oude planten- en diersoorten teruggekomen. Ook in

de beek zelf. Naast zoetwatermosselen maken nu ook zoetwateroesters er hun opmars.



En dat is De Woeste Grond, een duurzame en ‘meukvrije’ natuurslagerij niet onopgemerkt gebleven.

Léon Stam van DWG aan het woord: ‘De Ruiten Aa stroomt als het ware door onze achtertuin. Het is

echt geweldig om te zien hoe de natuur alles weer heeft overgenomen. We hebben het

herstelproject natuurlijk op de voet gevolgd en de natuurbeleving is echt heel indrukwekkend nu.

Een aantal jaren geleden zagen we dat de zoetwatermossel terugkwam. En nu is dus ook de

zoetwateroester terug, een ware delicatesse die we gaan verwerken in een prachtig nieuw product:

een droge worst die we onder de naam ‘Woester’ op de markt gaan brengen.’



‘De zoetwateroesters worden door ons op uiterst zorgvuldige wijze en op speciaal door

Staatsbosbeheer aangewezen plekken geraapt. Dat doen we altijd voor zonsopgang zodat de oesters

nog mooi gesloten zijn. Daarbij belasten we de natuur en de beek zo min mogelijk, onder meer door

handschoenen en laarzen van ecologisch verantwoord soft touch materiaal te dragen. Na het rapen

leggen we de zoetwateroesters een aantal dagen in een grote bak met lauwwarm water. De oesters

worden daarbij regelmatig gekeerd zodat het vlees een stevige structuur krijgt. Dan wordt het vlees

eruit gehaald en op smaak gebracht met Keltisch zeezout en inheemse kruiden uit het beekdal. Na

het vermalen van het vlees maken we er een overheerlijke worst van.’



‘De worst is nu nog niet op de markt omdat we de receptuur nog aan het verfijnen zijn. Maar de eerste

reacties zijn veelbelovend. Wat echt heel leuk is: mensen kunnen deelnemen aan ons proefpanel, de

eerste proefsessie is zaterdag a.s. aanmelden is wenselijk. De Woester barst trouwens van de gezonde

vetzuren en spoorelementen. Wat dat aangaat is het oervoedsel dat echt iedereen zou moeten

proberen. Of het een boost kan geven aan je liefdesleven? Dat zou zomaar kunnen maar dat zullen

mensen toch echt zelf moeten gaan ervaren!’ aldus een schaterlachende Léon Stam.



Aanmelden voor proefpanel op 1 april? Stuur een mail naar: leon@dewoestegrond.nl.

Ingezonden door Léon Stam