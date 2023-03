Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 30 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIIGE DAGEN | ZON VANAF ZONDAG

Ook vandaag is er een zuidwestenwind en daarmee is het ook weer een beetje wisselvallig, zonder dat het trouwens constant regent. Maar af en toe valt er een bui en de zon zien we maar weinig. De maximumtemperatuur is 13 graden en er staat windkracht 3 tot 4, en af en toe windkracht 5.

Vanavond valt er lokaal nog een bui en vannacht is het overwegend droog, maar morgenochtend gaat het langdurig regenen. Daarna is het morgenmiddag- en avond ook behoorlijk buiig, want een actieve depressie komt dan van Engeland naar Nederland.

En die depressie zorgt zaterdag voor wat regen maar dan draait de wind naar het noordoosten. Daarmee wordt het zaterdag koud met 8 of 9 graden en windkracht 4 tot 5. Morgen is het -tussen de buien door- ongeveer 12 graden.

Vanaf zondag is er dan een paar dagen een mooi hogedrukgebied op de Noordzee en bij Noorwegen. Dat geeft ons een paar vrij zonnige maar ook koude dagen met middagtemperaturen rond 8 graden en minima in de buurt van het vriespunt. Daarom is er die dagen nachtvorst aan de grond te verwachten. Pas volgende week dus even op met de jonge planten in de tuin.