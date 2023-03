Activiteiten in Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert met Pasen leuke activiteiten, kijk ook op de website van Het Groninger Landschap voor tijden, prijzen en aanmelden en nog meer leuks!

10 april: GPS speurtocht paaseieren op landgoed Ennemaborg.

De paashaas heeft op het landgoed Ennemaborg eieren verstopt. Per gezin of groep van 5 – 7 mensen gaan we op verschillende locaties met een gps-apparaat de eieren zoeken die de paashaas verstopt heeft. Bij ieder gevonden ei krijg je een code, heb je alle codes verzameld dan leidt dit tot het eindpunt.

Start om 13.00 uur bij de Ennemaborg. De route is zo’n 4 km lang en geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Beschermers betalen

10 april: Verkenning langs het Drents Diep.

Heb je zin in een mooie wandeling vroeg in de lente? Samen met de gidsen van het Groninger landschap en mede natuurliefhebbers kun je op pad. Via de Oost- en Onnerpolder loop je samen richting het gemaal waar er prachtig uitzicht is over de natuurgebieden en de loop van de Hunze, die hier Drents Diep heet.

Start om 13.30 uur vanaf de Osdijk te Noordlaren bij fietsknooppunt 88 (auto parkeren aan het eind van de Osdijk). De tocht is 6 km lang aanmelden is noodzakelijk. Trek wel passend schoeisel aan en vergeet je verrekijker niet.

10 april: De Avondschemering wandeling.

Na twee, wie weet drukke, paasdagen is het fijn om in de zwoele avondlucht samen met een gids van het Groninger Landschap te ontspannen tijdens een avondwandeling. Wat laat de natuur nog zien zo in de avondschemering? Wat hoort u nog of al? Kom samen wandelen en maak uw hoofd leeg.

Start om 20.30 uur vanaf informatiecentrum Bourtange Terra Mora, Bisschopsweg 1 Bourtange. De tocht is zo’n 8 km lang en niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Gratis deelname.

