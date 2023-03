Jubileumconcert 40 jaar Vocaal Ensemble Chaverim 

MUSSELKANAAL – Vocaal ensemble Chaverim bestond in 2022 veertig jaar. Tot een jubileumconcert kwam het vorig jaar echter niet. Het koor wil het jubileum echter niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Onder het motto ‘wat in het vat zit, verzuurt niet’ houdt Chaverim het jubileumconcert op zaterdagavond 15 april in de katholieke Sint Antoniuskerk in Musselkanaal.

Vanwege uit coronatijd doorgeschoven verplichtingen zat de agenda van Vocaal Ensemble Chaverim in het jubileumjaar overvol. Er was geen ruimte voor ook nog repetities voor een jubileumconcert. “Er stonden vorig jaar een concert in de Martinikerk Groningen en uitvoering van het Requiem van Cornelis Dopper in de Semsstraatkerk Stadskanaal op het programma. De beide evenementen wilden we niet aan ons voorbij laten gaan. Het was prachtig om weer te mogen optreden en we hebben er geweldig van genoten. Maar dat betekende wel dat ons jubileumconcert een jaar moest doorschuiven”, vertelt Lammy Deuring namens Chaverim.

Jubileumconcert

Tijdens het jubileumconcert zingt het koor onder leiding van dirigent Klaas Withaar werken van onder meer Ola Gjeilo, Philip Stopford, Georg Friedrich Händel. Chaverim wordt hierbij op piano en orgel begeleid door Pieter Pilon en op fluit door Jeanette Kappelhof. Na afloop van het concert is er voor de bezoekers ruimte om even gezellig even na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

40 jaar Chaverim

Deuring blikt terug op vier decennia Vocaal Ensemble Chaverim: “Veel van de koorleden zijn al meer dan dertig jaar lid, sommige zelfs bijna vanaf het eerste uur. Ook is Klaas Withaar al 37 jaar onze dirigent. Onder zijn leiding veranderde ons repertoire in de loop der jaren van gospel en evangelische liederen naar meer klassieke werken. Zo zongen we al het Requiem van Fauré, het Gloria van Vivaldi en de Missa Brevis van Mozart. Het 35-jarig jubileum was een hoogtepunt in ons bestaan. Toen reisden we naar Engeland om daar te zingen in majestueuze kathedralen. Daar verzorgden we ook een Evensong. Het koor is nog altijd springlevend, zoals tijdens ons jubileumconcert te horen is. Wel zijn wij op zoek naar nieuwe sopranen. Bovendien zijn mannenstemmen altijd welkom. Belangstellenden mogen zich melden.”

Het jubileumconcert van Vocaal Ensemble Chaverim in de Antoniuskerk aan de Sluisstraat 77 in Musselkanaal begint om 20.15 uur, er is geen pauze. Kaarten zijn in de voorverkoop te reserveren via chaverimmusselkanaal@gmail.com of 06-52472886 en via alle koorleden. Meer informatie is te vinden op de facebookpagina van Vocaal Ensemble Chaverim.

