Nieuwe exposities Bibliotheek Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 31 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN NATTE BEDOENING | NA MORGEN DROOG

Het worden vandaag en morgen twee onbestendige dagen met vrij veel regen en weinig of geen zon. Vanaf zondag is het een paar dagen droog en redelijk zonnig, maar ook fris.

Vandaag hebben we nog wel een maximumtemperatuur van 11 of 12 graden, maar een grote depressie boven Engeland werpt haar schaduwen ver vooruit en er valt dan ook geregeld regen. Tot middernacht is 5 tot 10 mm aan neerslag mogelijk, maar veel wind is er vandaag niet: er staat windkracht 3 tot 4 uit het zuiden.

Vannacht komt die Engelse depressie boven het midden van het land te liggen. Bij ons gaat de wind dan draaien naar het noordoosten maar voor het weertype maakt dat niet veel uit. Er blijft vannacht en morgen regelmatig wat regen vallen. Later morgenmiddag wordt het droog en in de avond klaart het op. Maximum morgen rond 9 graden en windkracht 4 tot 5.

Zondag en begin volgende week is het droog met vrij veel zon maar zondag hebben we daarbij een koude noordoostenwind. Maandag en dinsdag is er minder wind en daardoor is er die dagen een goede kans op nachtvorst. Maxima van maandag tot woensdag van 8 tot 10 graden.