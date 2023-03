Royal Avebe legt nadruk op toegevoegde en onderscheidende waarde van aardappelzetmeel en -eiwitproducten

GRONINGEN – Donderdagochtend presenteerde Royal Avebe haar strategie voor de komende vijf jaar tijdens een ontbijt voor genodigde media. De coöperatie gaat Versterken en versnellen.

Bestuursvoorzitter David Fousert: “Met de zetmeelaardappel als basis, willen we nog meer onderscheidende waarde creëren voor onze leden, medewerkers, klanten en de samenleving. En zo de transitie naar een meer plantaardige wereld versnellen. Ook zetten we de deur op een kier voor het vermarkten van andere plantaardige eiwitten, zoals veldbonen en erwten.” Het verstevigen van de basis, het versnellen van plantaardig en een nieuwe horizon zijn de drie pijlers van de strategie Versterken en versnellen. De basis voor deze pijlers is een gezonde voedingsbodem die bestaat uit innovatie, duurzaamheid en veiligheid. Het uiteindelijke doel is samen meerwaarde creëren voor leden, medewerkers, klanten en de samenleving.

Verstevigen van de basis

Avebe gaat aan de slag met het versterken van het fundament wat ze de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Dit betekent focus aanbrengen, vanuit de markt, op de groei van het portfolio met onderscheidende, hoogwaardige, aardappelzetmeel- en aardappeleiwit ingrediënten. Productielijnen en hun capaciteit worden geoptimaliseerd, en er wordt ingespeeld op de vraag naar plantaardige vlees- en zuivelvervangers en plantaardige bouwmaterialen. Hierbij zijn duurzaamheid en innovatie belangrijke drijfveren. Avebe zet dan ook vol in op het zichtbaar verlagen van haar footprint.



Versnellen van plantaardig

Door haar productportfolio uit te breiden, blends van aardappeleiwit- en aardappelzetmeel te ontwikkelen én de productielocatie in het Duitse Dallmin geschikt te maken voor menselijke voeding, wil Avebe haar aandeel in de plantaardige markten verder vergroten. Daarbij wordt ook gekeken waar de aardappelzetmeel- en eiwitingrediënten dierlijke, synthetische en petrochemische producten kunnen vervangen.

Nieuwe horizon

Avebe ziet kansen om andere plantaardige eiwitten te vermarkten in combinatie met haar zetmeelaardappelproducten. “Hiervoor zetten we de deur op een kier. Belangrijk is dat we dit vanuit de markt met onze klanten doen. Waarbij we kijken of de teelt, verwerking en verwaarding van nieuwe eiwitgewassen meerwaarde oplevert. Veldbonen en erwten lijken hiervoor geschikt te zijn”, aldus David Fousert.

Ontwikkeling prestatieprijs

De prestatieprijs is de belangrijkste financiële indicator van Avebe. In de afgelopen en huidige strategie werd hier een absoluut getal aan gegeven en heeft er een positieve ontwikkeling plaatsgevonden. Avebe is van mening dat in het huidige veranderlijke landschap een uiteindelijke prestatieprijs lastig is aan te geven. De coöperatie verwacht met haar strategie Versterken en versnellen voor de periode 2023-2028 een prestatieprijs te realiseren met een plus van minimaal 25 euro.

Over Royal Avebe

Royal Avebe is een coöperatie van 2.300 akkerbouwers uit Nederland en Duitsland. De zetmeelaardappelen van deze leden worden jaarlijks verwerkt tot hoogwaardige ingrediënten op basis van aardappelzetmeel en -eiwit, waar ze wereldwijd toegevoegde waarde bieden in voeding, maar ook in industriële toepassingen.

Avebe werkt voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden en toepassingen op basis van zetmeelaardappelen en richt zich op duurzame continuïteit. Het bedrijf heeft 1.300 medewerkers en productielocaties in Nederland, Duitsland en Zweden en heeft verkoopkantoren in de Verenigde Staten, Europa en Azië. Het hoofdkantoor staat in Veendam.

