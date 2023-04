18-jarige man uit Groningen aangehouden na melding van diefstal met geweld in Groningen

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 1 april, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST WAT REGEN | DROGE DAGEN

Een lagedrukgebied boven het oosten van het land geeft nog regelmatig wat regen of motregen. Niet dat het constant regent, maar tot ver in de middag valt er af en toe een beetje. Pas vanavond is het droog en komende nacht zijn er ook opklaringen. De temperatuur ligt rond 9 graden en dat blijft zo tot in de avond, de wind is zwak tot matig maar dat neemt juist wat toe.

Met een matige noordoostenwind en de opklaringen wordt het vannacht ook koud met een minimum rond +1. Er zal lokaal vorst aan de grond optreden maar scherpe nachtvorst is er niet want er blijft dus wat wind over. Maandagnacht en dinsdagnacht kan het wel behoorlijk vriezen, met -1 of -2 en aan de grond minima tot rond -5.

Maar het wordt de komende dagen vooral mooi weer: morgen is het vrij zonnig met enkele stapelwolken en een frisse windkracht 4 tot 5 uit het noordoosten, maandag en dinsdag is er een zwakke tot matige wind en dan is het overwegend zonnig. De middagtemperaturen zijn ook nog maar 9 of 10 graden, maar de felle zon maakt dan veel goed.

Woensdag komt er iets meer bewolking en donderdag is er kans op wat regen, maar veel zal dat niet zijn. Het blijft ook later in de week rustig weer en ’s nachts is het door de bewolking dan minder koud.