‘Mijn gamende kind’: workshop in Bibliotheek Stadskanaal

STADSKANAAL – Paraduze, FEMS, Koen Schobbers en Ronald. Met honderdduizenden volgers zijn deze YouTubers en Twitchers immens populair bij gamende jongeren. De Groningse bibliotheken laten deze influencers maandelijks aan het woord om zo jongeren en ouders mee te nemen in het ‘leven van een gamer’. Dinsdag 11 april is voormalig esporter Koen Schobbers te gast, auteur van het boek ‘Mijn gamende kind’. Biblionet Groningen en Impacter helpen sinds 2021 jongeren om gameavonden te organiseren in de bibliotheek van Stadskanaal. In het maandelijkse Game Café komen jongeren tussen de 14 en 23 jaar samen om te gamen en ervaringen uit te wisselen. Enkele maanden geleden is daar De Gameshow bijgekomen, een maandelijkse livestream op het YouTube-kanaal van BiebLab.



Leven van een gamer

In maart is het project ‘Leven van een gamer’ van start gegaan. Maandelijks bezoekt een influencer Bibliotheek Stadskanaal en geeft er een workshop. In de workshops leren jongeren hoe ze zelf content kunnen creëren en hoe de vaardigheden die ze met gamen opdoen van pas komen in het dagelijkse leven. Tijdens het ‘Leven van een gamer’ leren jongeren hoe je gamen kan combineren met een gezond sociaal en maatschappelijk leven.



Dinsdag 11 april: Koen Schobbers

Dinsdag 11 april is Koen Schobbers te gast in Bibliotheek Stadskanaal. Schobbers was in 2017 de eerste Nederlandse professionele gamer met een topsportstatus. Tegenwoordig richt hij zich op zijn organisatie ‘Parents for play’, waarin hij ouders advies en informatie geeft om de relatie met hun gamende kind te herstellen, behouden of versterken. Zo verscheen in 2020 zijn boek ‘Mijn gamende kind’ met tips voor ouders om goed om te kunnen gaan met de favoriete hobby van hun kind.



In Bibliotheek Stadskanaal neemt Schobbers jongeren én ouders mee in de fascinerende wereld van gaming en esports. Waarom hebben games zo’n sterke aantrekkingskracht? Wat is ‘bewust gamen’? Hoe zorgen esporters ervoor dat ze op topniveau presteren?



Deelname aan deze workshop is gratis, maar meld je vooraf wel aan via de agenda op bieblab.nl.

