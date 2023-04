Jongeren aan het woord in de Tweede Kamer

DEN HAAG – Maandag 3 april stroomt de Tweede Kamer weer vol met jongeren. NJR (Nationale Jeugdraad) organiseert dan voor de 28e keer het Nationaal Jeugddebat. Tijdens dit jaarlijkse evenement laat jong Nederland haar politieke stem horen. Dit keer komen ruim 120 jongeren uit heel Nederland samen om hun oplossingen voor maatschappelijke problemen aan politici voor te leggen.



Onderwerpen en politici

De jongeren hebben verschillende onderwerpen gekozen die tijdens het debat aan bod zullen komen. Zoals de arbeidsmarkt met Caroline van der Plas (BBB) en jongereninspraak met Lisa Westerveld (GroenLinks). Ook het thema prestatiedruk blijft niet onbesproken, Dennis Wiersma (VVD) zal zich hierin mengen. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (ChristenUnie) mengt zich in een debat over jeugdzorg. Tot slot gaan de jongeren met minister Rob Jetten (D66) in gesprek over het klimaat. Vera Bergkamp zit het debat voor.



De jonge deelnemers worden op 3 april opgedeeld in vijf fracties: rood, geel, groen, blauw en, voor het eerst in de geschiedenis van het Nationaal Jeugddebat, paars. Fractie paars is gevuld met jongeren uit de gesloten jeugdzorg.



Jonge ideeën

Voor de jonge deelnemers is de inzet van het debat een toezegging waarin hun input en ideeën worden erkend. Ze hopen natuurlijk dat de bewindspersonen de jongeren een handreiking kunnen doen om verder te denken over de uitvoering van hun plannen. Tijdens eerder edities is dat ook al regelmatig gebeurd. Zo is de actieve donorregistratie een idee vanuit het Nationaal Jeugddebat. Met het Nationaal Jeugddebat wil NJR niet alleen jongeren bij de politiek betrekken, maar ook de politiek verrijken met de inbreng van jonge mensen.



Het debat in voorbereiding

Aan het Nationaal Jeugddebat gingen al vele debatten vooraf. In het najaar van 2022 vonden de Provinciale Jeugddebatten plaats: voorrondes waar uiteindelijk de deelnemers uit geselecteerd werden. De deelnemende jongeren komen uit alle provincies, van verschillende schooltypes en achtergronden, en zijn tussen de 12 en 18 jaar oud. We streven naar een representatieve afspiegeling van de Nederlandse jeugd. De afgelopen maanden zijn alle jongeren klaargestoomd door middel van trainingen.



NJR

NJR (Nationale Jeugdraad) is de springplank van de nieuwe generatie, met als doelstelling de deelname van jongeren op alle niveaus van de samenleving te stimuleren en ondersteunen; zorgen dat jongeren hun sterke punten kennen, ontwikkelen en inzetten voor een betere toekomst voor zichzelf en anderen.

