DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Om negen uur gisteravond werd een agent buiten dienst op de Kirchring in Bunde door een 23 jarige Nederlander aangesproken. Hij viel al eerder op door zijn onzeker rijgedrag. Hij vroeg naar de weg. Toen de agent vroeg of hij alcohol had gedronken, probeerde hij er in zijn Opel vandoor te gaan. De agent probeerde dit verhinderen, maar de man verzette zich. Een omstander had intussen via het noodnummer de politie gebeld. Agenten wisten de man te boeien. Hij bleek 1.31 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs werd ingevorderd. De man is na het opmaken van het proces-verbaal later die avond op vrije voeten gesteld.

Lathen

Gisteravond heeft de politie om 18.35 uur een 35 jarige man aangehouden. Hij reed slingerend op zijn e-bike tussen twee supermarkten aan de Große Straße. De man bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Een ademtest wees 2.74 promille aan. Na bloedafname in het ziekenhuis werd de man, mede wegens zijn agressief gedrag, ter ontnuchtering ingesloten.

Meppen

Rond kwart voor drie vannacht is aan de Deichstraße in Meppen een gele afvalcontainer in brand gestoken. De brandweer was snel ter plaatse en wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een gebouw. De schade bedraagt 300 euro.

Haren

Op de hoek van de Altenberger Straße en de Mühlenweg in Haren is vannacht om drie uur een geparkeerde blauwe VW Golf beschadigd. Een onbekend persoon gooide een glazen fles op de auto. De politie verzoekt getuigen zich te melden.