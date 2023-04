Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 2 april, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIG MAAR FRIS | KANS OP FLINKE NACHTVORST

De regen van gisteren is al ver weg naar het zuiden van Duitsland en door een nieuw en groot hogedrukgebied op de Noordzee hebben wij vandaag en vrij zonnige en droge dag. Er is alleen de vorming van wat stapelwolken. Het is koud geweest met minima rond het vriespunt en vanmiddag is het ook niet warm met maxima rond 9 graden en vooral ook een matige tot vrij krachtige, en bij vlagen krachtige noordoostenwind.

Dat maakt het dus een beetje fris maar de zon is fel, maar door de heldere lucht koelt het vanavond vrij vlot af en de minimumtemperatuur voor vannacht is ook -1 á -2, aan de grond kan het dalen naar -3 tot -5.

Dat geeft morgen wel weer zonnig voorjaarsweer met eerst wat rijp op het veld, in de middag wordt het zo’n 8 graden en daarbij staat dan een matige wind uit noordoost tot oost (windkracht 3 tot 4).

Dinsdagnacht is er weinig wind en dat betekent scherpe nachtvorst met temperaturen dicht bij de grond tot onder de -5. Overdag is het zonnig en rustig weer met ’s middags 8 of 9 graden en weinig wind. Op woensdag is het ook nog kalm met iets meer bewolking maar ook nog kans op nachtvorst, daarna is het minder koud en het blijft de komende week overwegend droog.