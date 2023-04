Nieuws van Damclub Winschoten

WINSCHOTEN – Twintig leden en begeleiders van Damclub Winschoten zijn vrijdagavond 31 maart en zaterdag 1 april in actie gekomen om de damsport in het algemeen te promoten. Dat gebeurde in Warffum en Gramsbergen. Het begon vrijdagavond in “Het Hogeland College” in Warffum waar het traditionele “Gongdamtoernooi” werd afgewerkt. Hier namen 53 spelers aan deel die uitkwamen in hoofdklasse A, hoofdklasse B, 1e klasse A, 1e klasse B, Tweede klasse A, Tweede klasse B en de huisdamklasse die was opgesplitst in een dames en herengroep. Als basis bestonden de groepen uit 8 spelers die een zogenaamd “rondtoernooi” afwerkten. Het gongdammen kent een afwijkend speeltempo, waarbij na elke 10 seconden, bij het horen van de “gong”, een zet moet worden gedaan op het dambord. In tegenstelling tot de normale damuitslagen die bij winst 2 punten toekent, werd de winst hier beloond met 3 punten, een meerderheidsremise werd 2-1 en een gewone remise 1½ – 1½. Bij meerderheidsremise telde een dam trouwens voor één stuk.

Kwartet Damclub Winschoten

Damclub Winschoten nam aan het “Gongdamtoernooi” deel met 4 spelers, namelijk

Rob Knevel, Jan Starke, Jilje Scheeringa en Geert Lubberink. Alleen Jilje Scheeringa uit Finsterwolde viel in de prijzen met een keurige derde plaats. Toernooiwinnaar werd

Jan Ekke de Vries uit Hoogeveen, nipt voor Danny Staal (MF) uit Groningen.

3e Regio Cup in Gramsbergen

Zaterdag 1 april vond in MFC De Binder in Gramsbergen de 3e Regio Cup voor jeugdspelers plaats. De 60 spelers kwamen uit Gramsbergen, Hijken, Dedemsvaart, Beilen, Rinsumageest, Hoogeveen, Groningen, Wapenveld, Hattemerbroek, Beerta, Scheemda, Wedderveer en Winschoten. De deelnemers waren, door de Drentse jeugdleider Rik Smit uit Hijken, als basis ondergebracht in groepen van 8 spelers. Alleen groep 1 en 2 bestonden uit 6 spelers die tevens met de klok de partijen afwerkten, onder een speeltempo van “Fischer 10 minuten + 5 seconden per zet”. De barrage partijen kenden een afwijkend speeltempo, namelijk “Fischer 5 minuten + 3 seconden per zet”. Na afloop ontvingen de nummer 1, 2 en 3 van elke groep een beker. De wisselbeker werd gewonnen door Thobian de Groot uit Eext. Damclub Winschoten was hier vertegenwoordigd met Nickey, Hermann, Elize, Jona, Timo, Deyon, Quinn en Kuba. Deyon, Timo en Kuba vielen met een 4e plaats net buiten de prijzen.

De overige spelers uit “Oost-Groningen” waren in de middenmoot van hun groep terug te vinden.

Elize van der Kamp in de top 10

Bij de puntentelling van de Regio Cup wedstrijden worden de behaalde punten omgezet in percentages. Na de 1e Regio Cup in Hoogeveen op 17 december en 4 februari in Hijken, stond de 12 Jarige Elize van der Kamp uit Beerta op een keurige 8e plaats in het tussenklassement, van de ruim 100 deelnemers. Dit kwam door 2 uitstekende derde plaatsen in Hoogeveen en Hijken (groep 4). Met een 7e plaats in groep 3, afgelopen zaterdag in Gramsbergen, kon ze haar 8e plaats niet consolideren en zakte een paar plaatsen in het eindklassement. Bij beker winst gaat een speler namelijk promoveren naar een hogere groep.

